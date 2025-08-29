장동혁 " 李대통령·여야대표 회동하려면 추후 단독회담 있어야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"정상회담 합의문·팩트 시트 공개가 가장 좋은 성과 공유 방법"

장동혁 국민의힘 대표는 29일 이재명 대통령이 여야 대표 회동을 제안한 것에 대해 추후 이 대통령과의 단독회담을 전제 조건으로 내세웠다.

장 대표는 29일 인천국제공항공사 항공교육원에서 열린 당 연찬회를 마치고 기자들과 만나 "대통령과 여야 지도부가 만나 한미 정상회담 성과를 이야기할 수 있으나 이후 대통령과 제1야당 대표가 따로 얘기할 수 있는 시간이 있어야 한다"고 말했다.

연합뉴스

전날 이 대통령은 미국·일본 순방을 마치고 귀국한 직후 회담 성과를 설명하기 위해 여야 지도부와의 회동을 추진하도록 지시했다.

장 대표는 "정상회담에서 어떤 성과가 있었는지는 합의문을 공개하거나 팩트 시트를 국민께 공개한다면 (여야 지도부와 만나) 굳이 설명하지 않아도 된다"며 "많이 양보해서 여야 지도부와 만나 정상회담에 대한 성과를 이야기할 수는 있지만 대통령과 야당 대표가 따로 시간을 갖고 국민의 삶에 대해 진지한 이야기를 할 수 있는 시간이 있어야 한다"고 강조했다.





이어 "정상회담의 성과를 설명하기 위해 제1야당의 대표를 여당 대표와 함께 부르는 것은 이 어려운 시기에 국민의 삶을 함께 살피자는 의도는 아니라고 생각한다"고 덧붙였다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

