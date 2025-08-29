7월 외래관광객 173만명…전년동월比 23.1% 늘어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 누적 외래관광객 1000만명 넘어

올해 방한 외래관광객이 1000만명을 돌파했다. 외래관광객 역대 최대를 기록한 2019년에도 1000만명을 돌파한 시점이 8월이었다는 점을 감안하면 올해 역대 최대 외래관광객을 유치할 가능성이 높다.

한국관광공사가 29일 발표한 7월 관광통계에 따르면 7월 외래관광객 수는 전년동월대비 23.1% 증가한 173만3199명을 기록했다. 23.1%는 올해 월별 증가율 중 가장 높다.

이로써 올해 누적 외래관광객 수는 1055만9166명으로 늘었다. 지난해 같은 기간 910만9906명보다 15.9% 증가했다. 연간 기준으로 외래관광객 수가 가장 많았던 해는 코로나19 유행 직전이었던 2019년이다. 2019년 당시 7월까지 누적 외래관광객은 988만7281명이었다. 외래관광객 사상 최대를 기록했던 2019년보다 올해 현재 외래관광객 수가 6.8% 더 많다.

28일 서울 강남구 2025 서울국제화장품미용산업박람회 및 국제건강산업박람회를 찾은 내외국인들이 박람회장에 입장하기 위해 줄을 서고 있다. 2025.5.28. 강진형 기자

7월 국가별 외래관광객 수는 중국 관광객이 60만2147명으로 가장 많았다. 전년동월 45만9069명보다 31.2%나 늘었다.

다음으로 일본(29만9782명), 대만(19만9280명), 미국(13만1822명), 홍콩(6만4224명), 베트남(4만7692명), 필리핀(4만1692명) 관광객이 많이 방문했다. 일본, 대만, 미국, 홍콩, 베트남, 필리핀 관광객도 전년동월대비 각각 23.4%, 39.6%, 9.1%, 10.2%, 5.3%, 20.4% 늘었다.





7월 우리 국민의 해외관광객 수를 나타내는 국민 해외관광객은 243만5291명으로 지난해 7월(250만1969명)보다 2.7% 늘었다. 올해 누적 국민 해외관광객은 1699만8915명으로 지난해 같은 기간 1652만5351명보다 2.9% 늘었다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

