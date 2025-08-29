전한길 "날 품으면 시장·의원·대통령 된다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"대구시장은 이진숙 위원장이 해야"

한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길씨가 자신과 손을 맞잡는 사람이 지방자치단체장이 되고, 향후 국회의원과 대통령까지 될 수 있다며 보수 진영에서 영향력을 과시했다.

전씨는 27일 미국 워싱턴에서 진행한 유튜브 라이브 방송을 통해 "전한길을 품은 장동혁 후보가 당 대표로 당선됐다"고 자신이 큰 공을 세웠음을 강조했다. 앞서 전 씨는 한·미 정상회담을 취재하겠다며 지난 24일 미국으로 떠났다.

전한길 전 한국사 강사가 지난 14일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 중앙윤리위원회에 출석한 모습.

전씨는 "또 예언하겠다. 전한길을 품는 자가 내년에 지방자치단체장이 되고, 향후 국회의원 공천도 받을 수 있다"며 "나를 품는 자가 다음 대통령까지 될 수 있을 것"이라고 주장했다.

이어 '내년 지방선거 때 대구시장 자리를 놓고 자신과 이진숙 방송통신위원장이 경쟁을 펼칠 것'이라는 더불어민주당 김광진 전 의원의 글을 소개하면서 "이 위원장은 저의 경북대 선배"라며 "대구시장은 이 위원장이 해야 한다"고 말했다. 그러면서 "저는 공천 같은 것 안 받지만 설령 받는다 해도 이 위원장이 대구시장으로 나온다면 무조건 양보한다"며 자리에 욕심 없다고 했다.





아울러 전 씨는 장동혁 신임 국민의힘 대표에 대해서는 "서로가 서로에 대해서 굉장히 신뢰하고 있다. 서로 갈라놓으려 하겠지만 이심전심으로 통한다"고 언급했다. 장 대표가 그를 지명직 당 최고위원으로 지명할 것인지에 대해서는 "평당원으로 남아, 뒤에서 (당원)여러분들과 함께 하겠다"는 입장을 전했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

