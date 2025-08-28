美 증시도 '스위프트 효과'…랄프로렌·아메리칸이글 주가 상승

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

약혼반지, 사진 속 의류 브랜드 주가↑

문화 아이콘을 넘어 경제계 전반 영향력

팝스타 테일러 스위프트(35)의 약혼 소식이 전해지자, 뉴욕 증시 일부 기업들의 주가가 즉각 반응했다.

스위프트와 미국프로풋볼(NFL) 선수인 트래비스 켈시(35)는 26일(현지시간) 인스타그램에 사진을 공개하면서 약혼 소식을 전했다. 해당 게시물은 팬들 사이에서 폭발적인 관심을 끌었고, 관련 브랜드의 주가도 연이어 상승세를 탔다.

26일 약혼 발표한 팝스타 테일러 스위프트와 풋볼 선수 트래비스 켈시. 테일러 스위프트 인스타그램 캡처

먼저 스위프트가 착용한 반지가 주목을 받으며 보석 소매업체 시그넷 주얼러스의 주가가 급등했다. CNBC에 따르면 시그넷 주얼러스의 주가는 스위프트의 약혼 소식이 전해진 26일 약 3% 오른 데 이어, 다음날인 27일에도 6% 이상 상승했다.

약혼 사진 속에서 두 사람이 착용한 의상 브랜드 랄프 로렌 주가 역시 이틀 연속 상승세를 보이며 26일 2%, 27일 0.5% 올랐다.

의류 브랜드 '아메리칸 이글'은 켈시의 스포츠웨어 브랜드 '트루 컬러스'와의 협업 소식이 전해지며 27일 하루 만에 주가가 8% 이상 급등했다. 최근 인종주의 광고 논란으로 타격을 입었던 상황을 고려하면, 스위프트 효과의 수혜를 입은 셈이다.

켈시의 스포츠웨어 브랜드 '트루 컬러스'와 협업 소식이 전해진 의류 브랜드 '아메리카 이글'. '트루 컬러스' 홈페이지 캡처

이번 약혼 발표는 스위프트가 문화 아이콘을 넘어 미국 기업과 경제계 전반에 영향력을 미치는 인물이라는 점을 다시 한번 입증한 사례라고 CNBC는 평가했다. 스위프트는 공연이나 SNS 활동 하나로 막대한 소비와 관심을 유도하며 특정 기업의 매출뿐만 아니라 지역경제까지 영향을 미쳐, 이른바 '스위프트노믹스', '스위프트플레이션'과 같은 신조어를 탄생시킨 바 있다.

이에 일부 기업들은 재빠르게 마케팅에 나서기도 했다. 도미노피자와 음식 배달 플랫폼 그럽허브는 스위프트의 노래와 반지 이모지를 활용한 알림을 앱 사용자에게 보내며 팬심 자극에 나섰다.





CNBC는 "팬데믹 이후 스위프트는 하나의 경제 동력으로 여겨져 왔다"며 그녀가 전 세계를 돌며 진행한 '에라스 투어(Eras Tour)' 공연과 연계된 소비 지출 증가가 월가와 미국 중앙은행인 연방준비제도(연준)의 주목을 받았다고 전했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

