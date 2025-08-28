광주공항 국제선 취항 '무산'…국토부 '불허'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

무안공항 재개항도 불투명…지역민 불편 지속

광주시가 적극적으로 추진했던 광주공항 국제선 임시 취항이 무산되면서 지역민들의 국제선 이용 불편은 지속될 전망이다.

28일 시에 따르면 국토교통부로부터 국제선 취항에 대해 최종 '불허' 통보를 받았다. 국토부는 국제경기나 특별 행사 외 부정기편 운항을 원칙적으로 금지하고 있으며, 안전 문제와 예산 부담 등을 근거로 제시했다.

시는 지난 4월 국제선 임시 취항 건의서를 제출했으나, 이재명 정부 출범 이후에도 기존 입장에서 크게 벗어나지 못했다. 지역 관광업계의 설득 노력에도 불구하고 정부 입장은 변함이 없었다. 특히 광주 군·민간공항 이전 문제가 현재 주요 이슈로 부각되면서 국제선 유치 동력은 더욱 약화됐다.

무안공항 재개항 역시 불투명한 상황이다. 국토부 항공·철도사고조사위원회의 '콘크리트 둔덕' 조사 결과 발표가 연말로 미뤄지면서 재개항 일정도 불확실해졌다. 이로 인해 광주·전남 지역민들은 해외여행 시 인천공항이나 김해공항을 이용해야 하는 번거로움을 감수해야 하는 실정이다.





시 관계자는 "군공항 이전에 우선순위를 두고 있어 국제선 추진이 어렵다"며 "지역민 불편에 대한 실질적인 대책 마련이 필요하다"고 말했다.





