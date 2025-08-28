정성호 "검찰개혁, 이견 없어…당에 이러저러 의견 전달했을 뿐"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중수청 소속 질문엔 "개인 의견 없어"

"입법 주도권은 당이 갖고 있어"



정성호 법무부 장관은 28일 검찰개혁을 둘러싼 논란과 관련해 "이견이 없다"고 밝혔다.

정 장관은 인천 파라다이스시티에서 열린 정기국회 대비 의원 워크숍에서 기자들과 만난 자리에서 검찰개혁 방향을 두고 당내 이견이 분출되는 것 아니냐는 질문에 이같이 답했다.

그는 앞서 사회관계망서비스(SNS)에서 "수사기관과 공소기관 사이의 '핑퐁' 등 책임 떠넘기기, 수사지연, 부실수사로 인해 국민이 피해를 입는 일이 없도록 현실적이고 촘촘한 제도 설계가 필요하다"며 "어떻게 설계해야 중대범죄에 대한 수사역량을 유지하고 수사권한의 오남용을 방지하며 민주적 통제를 제대로 할 수 있는지 고민해야 한다"고 언급했었다.

이와 관련해 당내에서는 우려의 목소리가 나왔다. 민주당 검찰개혁 특위위원장을 맡은 민형배 의원은 "당 지도부는 장관께서 좀 너무 나가신 것 아닌가 하는 생각"이라며 "당에서 입장을 안 냈는데 그렇게 말씀하신 것에 대해서 장관 본분에 충실한 건가, 이런 우려가 좀 있다"고 말했다.

이와 관련해 정 장관은 "입법의 주도권은 정부가 아니라 당이 갖고 있는 것"이라며 "(개인주장 지적에 대해서는) 내가 주장하는 게 아니고 이러저러한 의견이 있다는 걸 전달한 것뿐이지 어쨌든 당에서 의원님들이 폭넓게 의견 수렴해서 잘할 것으로 보고 있다"고 말했다.





중수청은 법무부 산하에 두는 것이 더 합리적이라고 보느냐는 질문에는 "개인적인 의견이 없다"고 답했다. 그는 "여러 의견을 지금까지 전달했었는데 이제는 입법의 중심은 민의의 대변자인 국회의원들이 잘할 것"이라며 당에 공을 넘겼다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

