화성 동탄2 종합병원 유치에 2곳 참가확약서 제출

고려대·순천향대의료원 컨소시엄 참가

LH, 11월 중 우선협상대상자 선정

경기도 화성시와 한국토지주택공사(LH)가 추진 중인 화성 동탄2신도시 내 '종합병원 유치 패키지형 개발사업'이 2차례 유찰 끝에 사업자 선정 가능성이 커졌다.

화성 동탄2신도시 내 종합병원 패키지형 개발사업 대상지 위치도. 화성시 제공

화성시와 LH는 지난달 31일 공고한 동탄2 대학(종합)병원 유치를 위한 재공모 마감 결과 2개 컨소시엄이 참가확약서를 제출했다고 28일 밝혔다.

참가확약서를 제출한 컨소시엄은 ▲리즈인터내셔널㈜ ▲에스디에이엠씨㈜다. 두 컨소시엄은 각각 고려중앙학원(고려대의료원)과 학교법인 동은학원(순천향대의료원)의 확약서 제출 동의서를 제출했다.

두 컨소시엄은 참가확약서와 함께 5억원의 입찰보증금을 함께 제출한 점을 고려하면 이번 입찰에서는 사업자 선정 가능성이 높을 것으로 시는 기대했다. 컨소시엄 측이 오는 10월 30일 사업계획서를 제출하지 않을 경우 입찰보증금은 몰수되며, 컨소시엄 대표사는 1년간 LH가 시행하는 토지매각형 공모사업 참여가 제한된다.

LH는 컨소시엄 측이 사업계획서를 제출하면 종합개발구상, 종합병원 건립 및 운영계획, 사업 수행 능력 등을 평가해 우선협상대상자를 선정할 예정이다.





정명근 화성시장은 "종합병원 유치는 시민의 생명권과 직결된 핵심 인프라이자 동탄2 신도시 주민들의 숙원사업"이라며 "LH와 긴밀히 협력해 사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

