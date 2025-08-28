이찬진 금감원장 "금융소비자 보호 최우선 과제로 삼겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내은행 20곳 은행장과 간담회

흔들리지 않는 대원칙으로 '소비자 보호' 언급

내부통제 강화 요청

'이자장사' 언급하며 신성장산업 지원 강조

이찬진 금융감독원장은 28일 국내은행 은행장과 처음 만나는 자리에서 "금융감독, 검사의 모든 업무 추진에서 금융소비자 보호를 최우선 과제로 삼겠다"라고 말했다.

금감원은 이날 오후 은행회관에서 국내은행 20곳의 은행장과 '은행장 간담회'를 열고 "금융소비자 보호는 '흔들리지 않는 대원칙'이 될 것"이라며 이같이 밝혔다.

이 자리에서 이 원장은 ▲금융소비자 보호 및 내부통제 강화 ▲생산적 금융 확대 및 중기·소상공인 금융지원 활성화 ▲가계부채 리스크 관리 ▲은행권 혁신 노력 제고 등을 제시했다.

먼저 강조한 점은 '금융소비자 보호'이다. 이 원장은 "더 ELS 불완전판매 등과 같은 대규모 소비자 권익침해 사례는 없어야 한다"며 "소비자보호 강화를 위한 책무구조도 운영, 고난도 투자상품 판매 관행 개선 등을 통해 '사전예방적 소비자 보호 체계'를 확립해야 한다"고 말했다.

이 일환으로 '내부통제 강화'도 언급했다. 이 원장은 "은행에서 개인정보 유출, 직원들의 횡령 등 있어서는 안될 금융사고가 발생한다는 것은 자물쇠가 깨진 금고와 다를 바 없다"며 "금융사고를 방지하기 위해서는 사고 개연성이 높은 업무를 중심으로 근본적인 내부통제 강화가 요구된다"고 강조했다.

이어 "내부통제 강화를 위한 그간의 노력에 부족함은 없었는지 돌아보는 한편, AI 등을 활용해 혁신적이고 효율적인 내부통제 제고 방안 등에 대해서도 깊은 고민을 해달라"고 덧붙였다.

또 담보, 보증 위주의 영업에서 벗어나 미래성장 산업으로 자금이 흘러가는 '생산적 금융'을 신경써줄 것을 요청했다.

이 원장은 "은행은 리스크가 가장 낮은 담보와 보증상품 위주로 '손쉬운 이자장사'에 치중하고 있다는 사회적 비판을 받고 있다"며 "은행이 지금이라도 AI 등 미래 산업의 성장 토대가 되는 생산적 부분으로 자금을 흘려보낼 수 있느냐가 곧 미래의 방향을 결정짓는 시금석이 될 수 있다"고 말했다.

그러면서 "금감원은 금융권 자금이 생산적 부문으로 공급될 수 있도록 건전성 규제 개선, 모험자본 공급 활성화 등을 적극 추진하겠다"며 "은행에서도 건전성 규제 개선 등을 통해 확보한 여유 자본이 생산적 금융으로 활용될 수 있도록 각별히 신경 써달라"고 말했다.

아울러 중소기업과 소상공인에 대한 금융지원 확대를 강조하며, 금융지원 실태 점검을 예고했다. 이 원장은 "오는 9월 종료가 예정된 코로나19 피해 차주에 대한 만기연장과 관련해 개별 은행별로 마련한 관리방안을 충실히 이행하고, 원활한 만기연장이나 이자 부담이 늘어나지 않도록 살펴봐달라"고 당부했다.

중소기업과 소상공인은 우리 경제의 기반이자 고용과 혁신의 원천이므로, 은행권이 이들에게 필요할 때 숨 쉴 공간을 마련해 준다면, '경제 전반의 회복력(Resilience)'을 키울 수 있다는 설명이다. 금감원은 중기 및 소상공인 금융지원 실태 점검 후 제도 개선을 추진한다는 입장이다.

가계부채 리스크 관리는 우선순위에서 다소 밀렸다. 이 원장은 가계부채 위험 변수가 상수화되지 않도록 은행 자체적으로 DSR 규제 등 상환능력 중심의 대출 심사와 가계부채 총량 관리에 힘 써달라고 말했다. 특히 6·27 대출 규제 우회 등이 발생하지 않도록 관리해줄 것을 재차 강조했다.





이 원장은 "금감원은 은행이 본연의 역할에 충실할 수 있도록 원칙은 엄정하게 지키되, 시장의 목소리를 경청하며, 은행권의 혁신과 노력을 지원하는 동반자적 감독기관이 되겠다"고 마무리했다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

