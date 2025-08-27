'악몽 된 호텔 결혼식'…샹들리에 떨어져 하객 부상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사고로 하객 2명 부상…호텔 임직원 2명 송치

경찰 "시설 관리 소홀히 한 책임"

호텔 예식장에서 샹들리에가 하객 위로 떨어지는 사고가 나 호텔 임직원이 검찰에 넘겨졌다.

전북 전주덕진경찰서는 업무상 과실치상 혐의로 호텔 관리이사 A씨와 시설관리직원 B씨를 송치했다고 26일 밝혔다.

호텔 예식장에서 샹들리에가 추락해 결혼식 하객들이 다친 사고와 관련해 시설 관리를 소홀히 한 호텔 임직원들이 검찰에 넘겨졌다. 사진은 기사와 무관. 픽사베이

A씨 등은 지난 3월 22일 오전 전주시 덕진구 한 호텔에서 열린 결혼식 도중 발생한 샹들리에 추락 사고로 하객 2명을 다치게 한 혐의를 받는다.

당시 한 하객은 천장에서 떨어진 샹들리에에 머리를 맞았고 다른 하객은 바닥에서 튀어 오른 유리 파편에 다리를 다쳤다. 놀란 하객들이 황급히 대피하면서 결혼식장은 순식간에 아수라장이 됐다.

경찰은 호텔 측이 시설 관리를 부실하게 했다고 보고 A씨와 B씨를 형사입건해 수사를 벌여왔다. 경찰 관계자는 "입건한 피의자 모두 예식장 시설 관리에 대한 책임이 있다"며 "관련자 조사 등을 통해 혐의가 입증됐다고 보고 사건을 검찰에 송치했다"고 말했다.





이에 해당 호텔 측은 "다친 피해자들과 현재 합의 중인 단계"라면서 "피해자들과 꾸준히 연락하고 있으며 조만간 합의를 마무리하겠다"고 입장을 밝혔다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

