카카오게임즈 '가디스오더' 내달 24일 글로벌 출시

카카오게임즈는 픽셀트라이브가 개발 중인 모바일 신작 '가디스오더'를 다음 달 24일 글로벌 정식 출시한다고 27일 밝혔다.

카카오게임즈 '가디스오더'. 카카오게임즈 제공

'가디스오더'는 레트로 감성의 2D 픽셀 그래픽으로 구현한 횡스크롤 액션 역할수행게임(RPG)이다. 모바일에 최적화된 '태그 전투' 방식을 채택해 세 명의 캐릭터를 자유롭게 전환하며 싸울 수 있다. 한국어, 영어, 일본어, 중국어 번·간체, 스페인어 등 6개 언어를 지원하며, 한국어와 일본어 더빙을 제공해 몰입감을 더한다.

게임은 현재 글로벌 사전등록을 진행 중이다. 사전등록 참여자에게는 SR 등급 기사 '티아', '오더 프로필 테투리', '마력페이지 10개' 등 다양한 인게임 아이템을 제공한다. 마켓을 통한 경우 '10만 골드'와 '마력잉크 2500개'를 추가 지급한다. 카카오 사전예약 참여자를 대상으로 경품 룰렛 이벤트도 진행한다.





'가디스오더'에 대한 다양한 정보는 공식 커뮤니티, 브랜드 페이지 등에서 확인할 수 있다





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

