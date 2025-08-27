본문 바로가기
광주시·전남도 '동반성장' 맞손…공동 행정체제 구축

호남취재본부 심진석기자

입력2025.08.27 10:55

이재명 정부 '5극3특 국가균형성장' 참여
특별지자체 발족 연말 출범 목표로 추진

합동추진단 구성 조직·재정 제정 등 준비
1호 공동사무 '광주~나주 광역철도 협약'

강기정 시장 "새로운 미래 함께 열겠다"
김영록 지사 "특별지자체 국가균형 주도"

광주시·전남도 '동반성장' 맞손…공동 행정체제 구축 광주시와 전남도는 27일 나주시청 대회의실에서 '광주·전남 특별지방자치단체 추진 선포식'을 가졌다. 심진석 기자
광주광역시와 전라남도가 '국가균형성장'이란 동력아래 공동의 목표를 향해 달려나가기로 했다.


광주시와 전남도는 27일 나주시청 대회의실에서 '광주·전남 특별지방자치단체(이하 특별지자체) 추진 선포식'을 열고, 공동협약을 했다.


이날 행사엔 강기정 광주시장과 김영록 전남도지사를 비롯해 신수정 광주시의회 의장, 김태균 전남도의회 의장, 김경수 지방시대위원회 위원장 등이 참석, 상생발전 의지를 밝혔다.


두 시·도는 수도권 집중심화와 지방소멸 위기란 국가과제에 대응하기 위해 이재명 정부의 '5극3특 국가균형성장 전략'에 발맞춰 공동 행정체제를 구축하기로 했다.


협약을 통해 특별지방자치단체(가칭 '광주·전남특별광역연합') 설치에 합의하고, 올 연말까지 특별지방자치단체 출범을 목표로 '광주·전남합동추진단'을 구성해 체계적으로 준비할 예정이다.


합동추진단은 특별지방자치단체 운영(조직·재정·연차별 업무계획 등), 초광역 공동사무와 국가이양사무 발굴, 의회 설치, 규약 제정 등 특별지방자치단체 설립을 위한 사전 준비를 전담한다.


특별지방자치단체 공동사무는 산업·교통·관광 등을 대상으로 협의 추진하되, 조속한 출범을 위해 두 시·도의 공동이익과 시급한 현안사업을 우선적으로 선정하기로 했다.


두 시·도는 제1호 공동사무로 '광주~나주 광역철도 사업'을 선정하고 광주·전남·나주 3개 지자체 업무협약도 했다. 오는 9월까지 노선 합의를 완료하고, 정부와 국회를 상대로 공동 대응하는 등 긴밀히 협력할 예정이다.


특히 3개 지자체는 광역철도의 조속 건설과 호남권의 지속 가능한 발전을 위해 올해 내 '제5차 국가철도망 구축계획' 반영을 목표로 국토교통부와의 협의를 이어갈 계획이다.


또 특별지방자치단체 설치계획 수립, 국고 지원, 재정기반 구축, 정부 정책 수립과 입법과정 대응에 필요한 사항은 공동으로 긴밀히 협력하며, 향후 초광역 협력의 성공적 경험 등을 바탕으로 광주·전남 행정통합 방안을 강구할 계획이다.


강기정 광주광역시장은 "광주·전남특별지자체는 광주·전남의 새로운 성장기회를 여는 역사적 출발점이다"며 "전남이 커져야 광주가 커질 수 있고, 초광역협력은 선택이 아닌 생존의 문제이다. 국가균형발전으로 다시 뛰는 대한민국을 위해 320만 시·도민, 이재명 정부와 함께 새로운 시대를 열어가겠다"고 말했다.


김영록 전라남도지사는 "전남과 광주는 하나의 뿌리에서 시작된 불가분의 관계로, 광주·전남 특별지방자치단체를 통해 하나의 공동체로 재도약해 나아가겠다"며 "호남이 대한민국의 새로운 중심축이 돼 5극3특 국가균형성장을 이끌고 국가 성장의 진짜 주체가 되는 미래를 열겠다"고 밝혔다.


김경수 지방시대위원장은 "이번 선포식은 단순히 두 지역의 협력을 선언하는 자리가 아니라, 대한민국 균형성장의 새로운 이정표를 세우는 역사적 순간이다"며 "광주·전남 청년이 지역에서 배우고, 일하고, 가정을 꾸리며 꿈을 키울 수 있는 환경을 만드는 것이 우리의 가장 큰 사명이다. 12월 특별지방자치단체 출범까지 적극적으로 지원해 국가균형발전의 성과가 실질적 성과로 이어지도록 하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

