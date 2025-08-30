약해지는 러-이란 '드론 커넥션'…러, 이스라엘 밀착의 이유

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

러-이란 관계 악화…드론 거래 급감

이란 "러, 이스라엘에 기밀넘겨" 비판

이란 수도 테헤란에 전시된 무인기(드론) 모습. 게티이미지

러시아가 이란산 무인기(드론) 수입을 크게 줄이고 이란의 앙숙인 이스라엘과 거리를 좁히면서 그 배경에 관심이 집중되고 있다. 전문가들은 이미 드론 자체 생산력을 갖춘 러시아 입장에서 이란과 더 가까워지는 것 보다는 러-미 관계에 가교 역할을 할 수 있는 이스라엘과의 관계가 더 중요하다는 인식이 작용했다고 분석한다.

러, 이란산 드론 의존도 10%로 급감…"이스라엘에 이란 방공기밀 넘겨"

러시아가 이란의 기술지원으로 2023년 건립한 알라부가 무인기(드론) 생산공장의 모습. 러시아 국방부

러시아는 2022년 우크라이나 전쟁 시작 당시 드론 전량을 이란에서 수입했다. 전쟁 초기 피해가 심각했던 러시아는 이란산 드론을 통한 폭격으로 우크라이나군의 반격을 막아낸 바 있다. 하지만 지금은 상황이 완전히 달라졌다. 러시아군의 이란산 드론 의존도가 10% 수준으로 낮아졌다. 드론 90%가 러시아 안에서 생산되고 있다.

러시아의 드론 생산이 가능해진 것은 2023년 1월 이란과 17억5000만달러(약 2조4400억원) 규모 드론 수입 및 기술이전 계약을 체결하고, 러시아 알라부가 지역에 대규모 드론 생산공장을 세운 영향이 크다. 현재 이 드론 공장에서는 매달 6000대 이상의 드론이 생산되고 있다. CNN은 "이란산 샤헤드 드론에 의존하던 러시아는 기술을 이전받고 이를 업그레이드 시켰으며 이제는 북한 등 다른 나라에 드론을 수출하고 있다"며 "앞으로 이란에 역수출할 수도 있을 것"이라고 전했다.

드론 거래가 감소하자 러시아와 이란 간 관계도 멀어지고 있다. 이란 국정조정위원회(TEC)의 모하마드 사드르 위원은 지난 25일(현지시간) 기자들에게 "러시아가 이스라엘에 이란 방공시설 관련 정보들을 제공했다"며 "이스라엘과 교전은 러시아와 전략적 동맹관계가 무의미하다는 것을 증명했다"고 밝혔다.

이란 내부에서는 지난 6월13일부터 25일까지 12일간 이스라엘과 이란 간 교전에서 러시아가 군사 지원을 하지 않은 것을 두고 러시아가 이란을 배신했다는 목소리가 높아지고 있다. 러시아와 이란은 올해 1월 포괄적 전략적 동반자 조약을 체결했다. 조약 자체의 명칭은 북한과 러시아가 체결한 조약과 같지만, 이란과의 조약에는 상호군사지원 조항은 빠져있었다.

이란 테헤란전략연구소의 알리 아크바르 다레이니 분석가는 CNN 인터뷰에서 "러시아는 이스라엘과 미국의 이란 공격을 규탄하는 성명 외에 아무런 도움을 주지 않았다"며 "이란은 러시아가 직접적인 군사개입은 어렵더라도 무기 운송, 기술지원, 정보 공유 등을 통해 군사작전을 지원할 수는 있었을 것으로 보고 있다"고 말했다.

이스라엘 관계 중시하는 러…"미·러 관계 중재에 중요"

로이터연합뉴스

러시아는 이란과 앙숙 관계인 이스라엘과 더 가까워지고 있다. 이스라엘의 국영방송인 칸11은 "이스라엘 정부는 이란 및 시리아 문제에 대한 외교적 해결책을 위해 러시아와 계속 고위급 접촉을 유지 중"이라며 "이란과 휴전이 시작된 6월 말부터 비공개 회담이 진행되고 있다"고 전했다.

러시아가 이란에 수출한 Su-35 전투기의 인도를 미루고 있는 것도 이스라엘과의 관계 때문으로 추정되고 있다. AP통신은 "이스라엘은 우크라이나 전쟁 발발 이후에도 계속 대(對)러 제재에 불참하고 있고 대신 러시아는 이란에 Su-35 전투기 인도 지연과 함께 최신 방공시스템인 S-400 판매를 거부했다"고 지적했다.

러시아와 이스라엘은 냉전시기부터 표면적인 동맹관계는 아니지만 중동 내에서 우호 관계를 계속 유지하고 있다. 1948년 이스라엘이 독립할 당시 소련의 지원이 있었으며, 당시 러시아계 유대인들 상당수가 건국에 참여했다. 이스라엘 내 러시아계 유대인 인구는 전체 인구의 15%에 이른다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 도널드 트럼프 미국 대통령 간의 우호적 관계도 러시아가 이스라엘과 가까워지려고 하는 이유가 될 수 있다는 분석도 나온다.





영국의 싱크탱크인 왕립국제문제연구소(RIIA)의 크세니아 스베틀로바 부연구위원은 "트럼프 행정부 2기가 들어선 상황에서 러시아와 이스라엘간 안보 협력 관계는 더욱 강화될 가능성이 있다"고 내다봤다. 그러면서 "러시아 입장에서는 미국, 서방과의 관계 회복에 있어서 이스라엘의 중재 역할이 중요하다"며 "또, 이스라엘 입장에서는 미국의 중동 출구전략으로 생기는 안보 공백을 러시아와의 군사협력으로 메꾸고자 할 것"이라고 분석했다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr

