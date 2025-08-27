고용부·경찰, '근로자 3명 사망' 순천 레미콘 공장 압수수색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유해물질 취급관리 등 자료 확보

고용노동부와 경찰은 최근 전남 순천 레미콘 공장 질식사고 관련 해당 업체를 27일 오전 압수수색하고 있다고 밝혔다.

고용부에 따르면 이날 현재 광주지방고용노동청과 전라남도경찰청은 근로감독관과 경찰 약 15명을 투입해 압수수색을 진행 중이다.

앞서 지난 21일 오후 1시께 이 업체에서 시멘트 혼화제가 들어있는 저장탱크 청소를 위해 탱크 내부로 들어간 60대 근로자 A씨가 쓰러졌다.

당시 현장에 있던 50대 근로자 2명이 A씨를 구하기 위해 탱크 안으로 진입했다가 유해가스에 중독돼 당일 사망했다.

A씨 역시 병원으로 옮겨져 치료받았지만 24일 오전 숨졌다.

광주고용청과 전남경찰청은 이날 압수수색을 통해 유해 물질 취급관리, 보관 관련 자료와 PC, 관계자들의 휴대폰 등을 확보할 예정이다.

광주고용청은 중독 사고 발생 원인과 시멘트가 저장된 탱크 내부 등 밀폐공간 작업 시 보건 수칙 준수 여부를 철저히 살펴볼 계획이다.





광주고용청은 "이번 압수수색을 통해 확보된 증거자료를 바탕으로 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부 등을 엄정, 신속하게 수사할 방침"이라고 밝혔다．





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

