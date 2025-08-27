이민근 안산시장 "첨단 기업 정착과 성장 위해 적극 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인테그리스 KTC 방문해 기업 지원책 설명

투자유치촉진 조례 개정해 인센티브 확대

이민근 경기도 안산시장이 반도체 등 첨단 기업의 정착과 성장 동력 확보를 위한 정책적 지원 확대를 약속했다.

이 시장은 26일 글로벌 반도체 소재 기업인 인테그리스의 '코리아 테크놀로지 센터(KTC)'를 방문해 연구 시설을 둘러보고 김재원 인테그리스 코리아 대표 등 회사 측 관계자들과 간담회를 가졌다.

인테그리스 코리아 테크놀로지센터를 방문한 이민근 안산시장(왼쪽 첫번째)이 회사 경영진에게 시의 기업 지원정책을 설명하고 있다. 안산시 제공

한양대 에리카(ERICA) 캠퍼스 혁신파크에 위치한 KTC는 반도체 공정용 소재·부품 분야 글로벌 기업인 인테그리스의 연구개발(R&D)센터다.

이번 간담회는 지난달 16일 개정한 '안산시 투자유치 촉진 조례'를 직접 안내하고 기업 현황 및 건의 사항을 청취하기 위해 마련됐다.

앞서 시가 개정한 조례는 ▲국내외 기업, 연구소, 국외학교까지 지원 대상 확대 ▲최대 5억원까지 투자금액의 일정 비율을 보조금으로 지원 ▲상시 고용인원에 따른 고용·교육훈련 보조금 지원 ▲수도요금 감면 ▲컨설팅 비용 및 기반시설 지원 등의 지원책을 담고 있다.

이 시장은 "이번 조례 개정은 단순한 제도 정비가 아니라, 기업과 함께 성장하고 미래 산업을 선도하는 도시로 나아가겠다는 약속"이라고 설명했다.

이 시장은 "인테그리스와 같은 첨단 업종 기업이 안산에서 안정적으로 정착하고, 미래 성장 동력을 강화할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 덧붙였다.





시는 이번 인테그리스 방문을 시작으로 주요 기업과의 현장 소통 간담회를 이어갈 예정이다. 시는 간담회를 통해 기업의 애로사항을 신속히 해결하고 투자 촉진-일자리 창출-지역경제 활성화의 선순환 구조를 만들어 간다는 복안이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

