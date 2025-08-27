신라免, 인천공항 2터미널에 복층 '샤넬' 매장 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제2터미널 유일한 샤넬 매장

듀플렉스 매장 국내 첫선…기존 매장의 3배

신라면세점이 인천국제공항 제2여객터미널에 샤넬 듀플렉스 부티크를 선보인다고 27일 밝혔다.

신라면세점이 지난 22일 오픈한 샤넬 듀플렉스 부티크는 제2여객터미널의 유일한 샤넬 매장이다. 제2여객터미널 동편 252번 게이트 인근에서 만나볼 수 있다.

이번 매장은 복층 구조로 기존 매장 대비 약 3배가량 확장됐다. ▲레디-투-웨어 ▲핸드백 ▲슈즈 ▲워치·파인 주얼리 전용 공간에서 쇼핑을 즐길 수 있다. 특히 1층 벽면에는 바닥에서 천장까지 이어지는 캐비닛이 설치돼 샤넬 백뿐만 아니라 최신 샤넬 25핸드백 등 새 시즌 제품들도 만나볼 수 있다.

매장은 샤넬과 오랜 시간 협력해 온 건축가 피터 마리노가 디자인을 담당해 브랜드 정체성과 현대미를 담아냈다. 새하얀 벽을 배경으로 검은색 포인트를 적용, 제품들을 전시해 샤넬의 패키징을 떠올릴 수 있도록 연출했다. 또 샤넬 창립자인 가브리엘 샤넬이 중요하게 여긴 예술 후원의 전통을 이어받아 현대미술 작품을 엄선해 완성도를 높였다.

신라면세점 관계자는 "이번 샤넬 듀플렉스 부티크는 차별화된 고객 서비스는 물론 규모뿐 아니라 인테리어, 제품 수 등 다방면에서 인천공항의 랜드마크 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.





신라면세점은 인천국제공항 제2여객터미널에서 오메가, 티파니앤코 등 럭셔리 브랜드와 주요 화장품·주류 브랜드 플래그십 매장을 운영 중이다. 내년 상반기에는 디올 부티크를 선보일 예정이다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

