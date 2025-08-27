[클릭 e종목]"네오크레마, 공장가동률 285%…글로벌 비만치료제 보조제품 시장 핵심 부상"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한양증권은 27일 네오크레마에 대해 글로벌 비만치료제 보조제품 시장에서 핵심 플레이어로 부상하고 있다고 분석했다.

기능성 당 및 펩타이드 원료 전문 기업인 네오크레마는 2019년 코스닥에 상장했으며 기능성 당, 기능성 펩타이드, 상품 부문을 주요 사업으로 하고 있다. 올해 상반기 매출 비중은 기능성 펩타이드 39.5%, 기능성 당 15.4%, 상품 36.3%, 기타 8.8%를 기록했다. 이 가운데 기능성 펩타이드는 비만치료제 보조제품 원료로 쓰이며 최근 폭발적인 성장을 보이고 있다.

특히 네오크레마가 독자 개발한 핵심 원료 'DNF-10'은 저분자 효모 펩타이드로, 안전성과 효능을 임상적으로 입증했으며 FDA GRAS, Non-GMO, 식약처 개별인정형 등 글로벌 인증을 확보했다.

이준석 한양증권 연구원은 "네오크레마가 2008년 상업화를 시작으로 일본 등 주요 시장으로 수출을 확대해 왔으며, 최근에는 비만치료제 보조제품 원료 수요의 확대로 미국·유럽 등으로 진출하며 매출을 극대화하고 있다"고 설명했다.

글로벌 비만치료제 시장은 GLP-1 계열 신약 확산으로 구조적 성장세에 진입했다. 시장 규모는 2023년 67억달러에서 2030년 950억~1500억달러까지 확대될 전망이다. 그러나 체중 감량 효과에도 불구하고 위장관계 부작용과 영양 불균형 위험이 보고되고 있어, GLP-1 병용 보조제품 수요가 빠르게 늘고 있다.

이 연구원은 "단백질, 프로바이오틱스, 생강 추출물 등이 건기식 원료로 활용되고 있으나 주로 영양 보완 차원에 머물고 있다"며 "반면 DNF-10은 지방 합성 억제를 통한 체지방 중심 감량 기전이 임상적으로 입증됐고, 동시에 GLP-1 부작용을 완화하는 차별적 원료로 주목받고 있다"고 강조했다.

네오크레마의 성과도 이를 입증한다. 올해 상반기 별도 실적은 매출 164억원, 영업이익 29억원, 영업이익률(OPM) 17%로 사상 최대치를 기록했다. 수출액은 63억원으로 전년 동기 대비 289% 급증했다.

이 연구원은 "GLP-1 신약 확산에 따른 보조 원료 수요 확대 속에서 DNF-10은 체지방 중심 감량과 무부작용 프로파일을 강점으로 지난해 4분기 글로벌 대형 유통사 공급을 통해 본격적인 상업화 단계에 진입했다"고 평가했다.

국내 비만치료제 기업들이 아직 뚜렷한 실적이 없음에도 수천억~조 단위의 밸류에이션을 받고 있는 점을 고려하면 네오크레마의 현 주가는 극심한 저평가 상태라는 분석도 나온다.





이 연구원은 "공장 가동률 285%는 강력한 수요를 입증함과 동시에 증설 필요성을 부각시키고 향후 생산설비(CAPA) 확대와 함께 글로벌 수요 대응력이 강화될 전망"이라며 "DNF-10 성장성과 증설 모멘텀을 기반으로 네오크레마는 글로벌 비만치료제 보조제품 시장의 핵심 플레이어로 부각될 잠재력을 지니고 있다"고 덧붙였다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

