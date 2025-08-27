도시 삼킨 거대한 먼지 폭풍…美 애리조나 정전·결항 잇따라

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강력한 뇌우와 강풍도 몰아치면서 정전 발생

1시간 동안 모든 항공기 이착륙 중단되기도

미국 서남부 내륙 애리조나주에서 마치 SF 영화나 재난 영화 속 모습을 연상시키는 거대한 먼지 폭풍이 발생했다. 27일 연합뉴스는 AP통신 등 외신을 인용해 전날 강력한 먼지 폭풍인 하부브(haboob)가 피닉스 도시를 휩쓸면서 대규모 정전 사태와 교통이 마비되는 등 큰 피해가 발생했다고 보도했다.

이날 피닉스 지역에는 한 치 앞도 보기 힘들 정도로 강력한 먼지 폭풍이 몰아치면서 도시는 그야말로 순식간에 마비됐다. 애리조나주 전역에서 약 6만 가구가 정전 피해를 보았으며 피닉스 스카이 하버 공항의 운항은 정지됐으며 기상청 경고에 따라 차량도 일시적으로 운행을 멈췄다.

이 지역 일대를 찍은 영상을 보면 SF 영화에서나 볼 법한 수십 미터 높이의 거대한 황갈색 모래·먼지가 뭉게구름처럼 도시 전체를 뒤덮고 휩쓸면서 지상에서 시야가 거의 가려지는 상황이 나타났다. 또 먼지 폭풍 덮친 직후 강력한 뇌우와 강풍이 몰아치면서 가로수들이 쓰러져 대규모 정전 피해가 발생했다. 미국의 정전현황 집계사이트 파워아우티지에 따르면, 피닉스를 포함하는 마리코파 카운티에서 1만 5000여 가구(상업시설 포함)의 정전이 보고됐다.

피닉스 스카이하버 국제공항에서는 시속 113㎞의 돌풍이 불면서 건물들을 연결하는 다리와 터미널 지붕 일부가 파손됐다. 또 거센 바람에 따른 안전 우려로 약 1시간 동안 모든 항공기의 이착륙이 중단됐다. 지역 주민들은 외출과 이동에 어려움을 겪었다. 피닉스 인근 길버트 지역 경찰은 "관할 지역 곳곳에서 신호등이 꺼지고 나무가 쓰러졌다"고 전했다.





하부브 먼지 폭풍은 애리조나주 사막 지역에서 여름의 높은 기온과 낮은 습도로 인해 강한 계절풍이 불면서 나타나는 현상이다. 대기의 강한 상승기류가 지표면의 먼지와 모래를 끌어 올리면서 형성된다. 하부브의 먼지 벽은 멀리서도 볼 수 있지만, 이동 속도가 매우 빨라 미처 피할 틈이 없으므로 야외에 있거나 차량 운전 등을 할 경우 조심해야 한다고 전문가들은 당부했다. CNN 등 현지 언론은 "애리조나의 몬순(계절풍) 시즌에 먼지 폭풍이 발생하는 것은 흔한 일이지만 이번 폭풍은 특히 그 위력이 강력했다"며 "바람이 사막의 흙을 쓸어올려 거대한 먼지 벽을 형성한 모습이 마치 겨울의 눈보라 같았다"고 전했다.





