트럼프 보복 새 무기는 '주담대 사기'…충성파 주택금융청장 '배후'

리사 쿡 연준 이사 '모기지 사기' 혐의 해임

뉴욕주 검찰총장·상원의원에 동일 혐의 적용

도널드 트럼프 미국 대통령의 연이은 정치보복의 배후에 '충성파' 빌 펄티 연방주택금융청(FHFA) 청장이 있다는 분석이 나온다.

25일(현지시간) 미국 일간지 워싱턴포스트(WP)는 트럼프 행정부가 최근 '모기지(주택담보대출)' 소재로 적대 세력을 겨냥하고 있다며 펄티 청장이 트럼프 행정부의 '새로운 무기'라고 진단했다.

트럼프 대통령은 이날 조 바이든 전 대통령이 임명했던 리사 쿡 연방준비제도(Fed·연준) 이사를 '모기지 사기' 혐의로 전격 해임했다.

쿡 이사는 연준 사상 첫 흑인 여성 이사다. 대통령이 연준 이사를 해임한 건 거의 전례가 없다.

모기지 사기 혐의는 트럼프 대통령의 정적으로 꼽히는 레티샤 제임스 뉴욕주 검찰총장과 애덤 시프 캘리포니아주 상원의원에게도 적용되고 있다. 제임스 검찰총장은 트럼프 대통령과 트럼프그룹을 상대로 여러 건의 법적 공방을 벌인 이력이 있고, 시프 상원의원은 트럼프 대통령의 첫 임기 때 대통령 탄핵을 주도했던 인물이다.

이들은 모두 모기지 시장을 감독하는 FHFA의 펄티 청장이 사기 의혹을 제기한 뒤 법무부 조사에 직면하게 됐다는 공통점이 있다. 펄티 청장은 올해 3월 취임 이후 소셜미디어에 끊임없이 글을 올리고 연준과 제롬 파월 연준 의장을 공격하면서 존재감을 드러낸 인물이다.

쿡 이사 등은 집을 구매하면서 주거 목적일 때 받을 수 있는 저리의 담보대출을 받아놓고는 집을 임대로 내놨다는 의심을 받고 있다.

리사 쿡.

이에 대해 워싱턴포스는 "트럼프 대통령의 정적들이 모기지 대출 당시에 제출한 서류를 펄티 청장이 어떻게 조사하기 시작했는지는 분명치 않다"며 "청장이 된 직후 FHFA의 통제를 받는 대형 모기지 회사 두 곳의 이사회를 개편하고 본인이 의장직에 오른 사실이 있다"고 전했다. FHFA의 수장이자 모기지 회사의 이사회 의장의 지위에서는 방대한 개인 데이터에 접근할 수 있던 것으로 파악된다.





현재 쿡 이사는 해임당할 법적 근거가 없다면서 사임을 거부했고, 제임스 총장은 서류 작성 중 실수가 있었을 뿐이라고 반발하고 있다. 시프 의원은 불법 행위 자체가 없었다는 입장이다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

