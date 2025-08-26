전공의대표·수련병원 만남…"하반기 전공의 복귀…수련 현장 안정 필요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국가 차원 전공의 수련 투자 등 논의

대한전공의협의회(대전협)와 대한수련병원협의회(대수협)가 26일 전공의 복귀 후 의사 수련 방안을 논의하기 위한 간담회를 열었다. 대수협은 전국의 인턴·레지던트 등 전공의 수련을 담당하는 병원들의 모임이다.

한성존 대한전공의협의회 비상대책위원장이 18일 서울 용산구 대한의사협회 회관에서 열린 임시대의원총회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

AD

이날 간담회에는 한성존 대전협 비상대책위원장과 김원섭 대수협 회장을 포함해 서울대병원 등 주요 수련병원 전공의 비대위원과 병원장들이 참석했다.

주요 안건으로는 의료계 갈등 봉합과 국가 차원의 전공의 수련 투자, 수련병원별 수련환경 TF(태스크포스) 설치, 다기관 협력 수련 등이 제시됐다.

한성존 위원장은 모두발언을 통해 "이번 하반기 모집을 통해 상당수 전공의가 수련 현장으로 돌아올 예정"이라며 "이번 사태는 무리한 정책 추진과 오래된 구조적 문제에서 비롯된 것이며 우리에게는 의료 현장을 다시 세워야 하는 책무가 있다"고 강조했다.

그러면서 "오늘 간담회가 상호 신뢰를 바탕으로 한 새로운 출발점이 되기를 소망하며 수련환경이 빠르게 안정화하고 한발 더 나아가기를 바란다"고 말했다.





AD

김원섭 회장은 "대수협은 좋은 수련 환경을 만들기 위해 수련협의체나 한국형 수련 관리기구 등과 관련해 큰 노력을 해 왔다"며 "앞으로도 계속 대전협과 만나 좋은 수련 환경을 만들고 국민 건강을 위해서 좋은 의사를 만들도록 하겠다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>