[내일날씨]비 그치고 무더위 온다…서울 낮 최고 32도

아침 20∼25도·낮 28∼35도

충북북부·경남중부·제주에 소나기

비가 그치고 동풍이 불면서 27일은 영서지방을 중심으로 무더위가 나타나겠다.

이날은 우리나라가 중국 북동부에서 동해상으로 이동하는 고기압 가장자리에 놓이면서 동풍이 불어 들겠다. 이에 영서지방은 한낮 체감온도가 33도 안팎까지 오르는 등 무더워지겠다. 우리나라로 동풍이 불면 백두대간 서쪽 기온이 오르게 된다. 바람이 산을 넘으면서 온도가 오르고 건조해지기 때문이다.

폭염특보가 다시 발령되는 곳도 나오겠다. 현재 전남과 경북 북부를 제외한 영남, 한라산을 제외한 제주에는 폭염특보가 발효돼있다. 중부지방 폭염특보는 전부 해제됐다.

27일 전국 아침 최저기온은 20∼25도, 낮 최고기온은 28∼35도겠다. 주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울·광주(24도~ 32도), 인천 (24도~30도), 대전(23도~32도), 대구(24도~33도), 울산(24도~31도), 부산(25도~31도) 다.

동풍을 직접 맞는 강원 영동은 한낮 체감온도가 30도에 못 미칠 것으로 예상된다. 영동지방인 강원 강릉은 낮 최고기온이 30도, 삼척은 29도, 속초·고성·동해는 28도, 태백은 27도에 머물겠다.

비가 내리며 대기 중 수증기가 많아져 27일 새벽부터 아침까지 경기 동부와 충청내륙, 호남지방에는 짙은 안개가 끼겠다. 안개 탓에 가시거리가 200ｍ에 못 미칠 수 있다.

천사대교 등 바다 위를 지나는 다리에는 안개가 더 짙게 낄 수 있으니 통행 시 유의해야 한다.

경북북동산지와 경북북부동해안에 5∼10㎜ 정도 비가 오겠으며 비슷한 시각 충북북부와 경남중부내륙, 제주에는 5∼20㎜의 소나기가 내리겠다.





풍랑특보가 내려진 동해중부 바깥 먼바다와 동해남부북쪽 바깥 먼바다에 27일 새벽까지 바람이 시속 30∼60㎞(9∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼3.5ｍ 높이로 높게 일겠다.





