'CJ 장남' 이선호, 지주사 미래기획실로 이동…"차세대 먹거리 발굴 주도"

9월부터 신설된 CJ 미래전략실서 근무

미래 성장동력 발궃 및 신사업 확대 총괄 예정

이재현 CJ그룹 회장의 장남 이선호 CJ제일제당 식품성장추진실장이 9월부터 CJ에 신설되는 미래기획실장을 맡는 것으로 알려졌다. 이번 인사로 이선호 실장은 그룹 차원의 미래성장동력 발굴과 미래 신사업 확대를 담당한다.

26일 업계에 따르면 이 실장은 다음 달 중 CJ제일제당에서 CJ 미래전략실로 복귀한다. 지주사 근무는 6년 만이다.

미래기획실은 미래 신수종 사업을 기획하는 전담 조직이다. 그룹의 중장기 비전과 신규 성장엔진 발굴 등 업무를 수행하고, 미래 관점의 전략적 시스템 구축을 추진한다.

CJ그룹은 "이선호 실장은 CJ제일제당 식품성장추진실장 역할을 수행하며 그간의 글로벌 식품사업 대형화와 미래 신성장 동력 발굴 등을 담당해왔다. 이런 경험을 토대로 그룹의 미래성장동력과 신사업 확대를 맡게 될 예정"이라고 밝혔다.





이 실장은 2013년 그룹 공채로 CJ제일제당에 입사해 CJ그룹 경영전략실 부장을 거쳐 2019년부터 CJ제일제당으로 자리를 옮겼다. 2022년 10월부터 식품성장추진실장으로 미래 신성장동력을 발굴해왔다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

