광진구, 신속통합기획으로 재개발 속도낸다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자양4동·중곡동·광장동 사업 본격화

서울 광진구(구청장 김경호)에서 추진 중인 신속통합기획 주택재개발사업이 가시적인 성과를 내고 있다.

신속통합기획은 정비계획 수립 단계에서 공공성과 사업성의 균형을 찾고, 서울시·자치구·주민이 한 팀이 되어 복잡한 정비사업 절차를 신속하게 진행하도록 돕는 제도다. 현재 광진구에서 추진 중인 대상지는 총 5곳이다.

김경호 광진구청장. 광진구 제공.

AD

자양4동 A구역 주택재개발사업은 자양동 57-90번지 일대(면적 13만9130㎡)에서 진행된다. 노후 건물이 밀집해 보행과 주차 환경이 취약한 지역으로, 구는 2022년 후보지 선정 이후 주민설명회와 상담소 운영 등 행정지원을 이어왔다. 지난 7월 정비계획 결정 및 구역 지정 고시를 완료했으며, 현재는 조합 설립을 준비 중이다. 앞으로 최고 49층, 총 2999세대 규모의 대단지 아파트로 탈바꿈하게 된다.

중곡4동 신향빌라 재건축 사업(1만5757㎡)도 순항 중이다. 구는 주민 의견을 반영해 정비계획을 수정, 7월에 변경 고시를 마쳤다. 기존 7층 높이 제한을 해제하고 용적률을 235%로 상향해 최고 20층, 339세대의 아파트 단지로 개발된다.

한강 조망이 가능한 광장동 극동아파트도 재건축이 진행 중이다. 1980년대에 지어진 7만8843㎡ 규모 단지로, 국토부 안전진단 기준 변경 이후 최초로 통과(E등급)한 서울 한강변 아파트다. 현재 정비계획 입안을 위한 주민공람과 설명회, 구의회 의견청취 절차가 이어지고 있으며, 올해 말 정비구역 지정 및 계획 결정을 목표로 하고 있다. 계획안에 따르면 용적률은 333%로, 최고 49층 2043세대 규모로 재건축된다.

또 자양동 227-147번지, 중곡동 254-15번지 일대 역시 신속통합기획 후보지로 선정돼 현재 가이드라인 수립 절차가 진행되고 있다.





AD

김경호 광진구청장은 “광진구에는 도로, 주차장, 공원 등 기반시설이 부족한 노후한 저층 주거지가 많다. 신속통합기획을 포함한 재개발, 재건축 사업으로 주거환경을 하루빨리 개선해야 한다”며 “앞으로도 재개발, 재건축 등 정비사업을 통해 낙후된 주거환경이 개선될 수 있도록 적극 지원하겠다. 구민 여러분의 많은 관심과 응원 바란다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>