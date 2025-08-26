“머리에 빛 쏘자, 술 생각 줄었다”… 약 없이 중독 낮춘 디지털 치료법 입증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

UNIST 주관 산학연병 공동임상, 과기부 STEAM 사업 성과



광자극·신경자극 활용 치료, 알코올 의존 완화 가능성 입증

머리에 빛을 쏘는 자극만으로 술을 마시고 싶은 욕구가 줄어든다는 국내 연구 결과가 나왔다.

중독 치료에 빛과 뇌파를 활용하는 디지털 치료제 개발 가능성을 보여준 사례다.

UNIST(총장 박종래) 바이오메디컬공학과 정동일 교수팀은 연세의대 세브란스병원 정영철 교수, 성균관의대 삼성서울병원 최정석 교수, 서울대 심리학과 안우영 교수 연구진과 함께 임상시험을 진행했다.

정동일 UNIST 교수.

뇌에 빛을 쏘는 방식의 경두개광자극(tPBM)이 알코올에 대한 갈망과 의존 수준을 모두 낮출 수 있음을 확인했다.

시험에는 총 세 집단이 참여했다. 한 집단은 경두개광자극만, 또 다른 집단은 미주신경 전기자극(taVNS)만, 마지막 집단은 두 가지를 병합해 적용했다. 자극은 '아이메디신'이 개발한 '아이싱크웨이브(iSyncWave)' 장비를 이용했다. 참여자들은 5주간 집에서 하루 15분, 주 5회 이상 자가 치료를 시행했다.

임상 결과는 분명했다. 미주신경 자극만 받은 그룹에서는 별다른 변화가 없었다. 반면 빛 자극을 받은 집단과 병합요법을 적용한 집단에서는 모두 음주 욕구가 유의미하게 감소했다. 나아가 빛 자극을 받은 이들 두 집단에서는 알코올 의존도 자체까지도 낮아지는 효과가 나타났다.

이번 연구는 기존 약물·상담 중심 치료법의 한계를 넘어선 시도라는 점에서 의미가 크다. 정동일 교수는 "경두개광자극이 갈망과 의존을 동시에 줄일 수 있음을 처음으로 입증했다"며 "약물치료가 어려운 환자나 음주 문제 예방을 위한 두뇌 관리에도 응용될 수 있다"고 말했다.

이 연구 결과는 24일부터 27일까지 인천 송도에서 열린 한국뇌신경과학회 국제학술대회에서 공개됐다.

연구진은 두 자극을 결합한 맞춤형 디지털 치료기 개발도 예고했다. 치료기 상용화를 통해 지역·개인별 상황에 최적화된 중독 관리 시스템으로 확장하겠다는 계획이다.





이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단 STEAM 연구사업 지원으로 수행됐다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

