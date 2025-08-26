KB자산운용, AI 혁신 ETF 2종 동시 상장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB자산운용이 인공지능(AI) 생태계의 핵심 기업과 인프라 공급망을 동시에 겨냥한 상장지수펀드(ETF) 2종을 26일 출시했다. RISE 엔비디아 고정테크100 ETF와 RISE AI반도체 TOP10 ETF를 새롭게 상장했다.

AI 산업은 칩 설계·플랫폼 기업인 엔비디아와 이를 뒷받침하는 메모리·장비 기업이 함께 성장하는 구조다. RISE 엔비디아 고정테크100 ETF는 국내 서학개미가 가장 많이 투자하는 글로벌 테크 기업을 최대 비중으로 고정 편입하는 '고정테크100 시리즈'의 세 번째 상품이다.

앞서 출시한 RISE 테슬라·팔란티어 고정테크100에 이어 엔비디아를 25% 비중으로 고정 편입했다. 나머지 75%는 'KEDI 미국테크100 지수'의 미국 대표 기술주로 구성해 엔비디아에 집중 투자하면서도 미국 기술주를 분산 투자하는 효과를 누릴 수 있게 했다. 연금계좌에서 투자할 경우 절세 효과도 거둘 수 있어 장기 투자자들에게 더욱 매력적인 선택이 될 전망이다.

RISE AI반도체 TOP10 ETF는 국내 AI 반도체 전방위 밸류체인에 효율적으로 투자한다. 반도체 대형주뿐 아니라 중소형 종목을 편입해 분산 효과와 고성장 잠재력을 동시에 추구한다.

상위 종목에 15% 비중 캡(CAP)을 설정해 대형 종목에 대한 쏠림을 완화했다. SK하이닉스, 삼성전자를 포함해 한미반도체, 리노공업, 원익IPS, ISC, 테크윙 등 고대역폭 메모리(HBM) 밸류체인 전반을 골고루 담아냈다.

노아름 KB자산운용 ETF사업본부장은 "RISE 고정테크100 시리즈는 테슬라·팔란티어·엔비디아로 이어지는 국내 투자자들이 가장 선호하는 글로벌 테크 기업을 ETF 내 최대 비중으로 담아낼 수 있는 상품군"이라고 소개했다. 이어 "RISE AI반도체 TOP10 ETF의 경우 대형 종목 위주로 과도하게 쏠렸던 기존 국내 반도체 ETF의 한계를 넘어 HBM을 중심으로 국내 반도체 밸류체인을 아우르는 투자 기회를 제공할 것"이라고 설명했다.





AD

KB자산운용은 앞으로도 혁신적인 ETF 상품을 지속해서 출시해 투자자의 다양한 요구를 충족할 계획이다.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>