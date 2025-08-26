"펜 멋지다, 가져가실 거냐" 트럼프 돌발요청…李 대통령, 즉석 선물

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"그 만년필 멋지다, 가져가실 건가"

트럼프 관심에 이 대통령 즉석 선물

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 한미 정상회담 기념 서명식(방명록 서명)에서 이재명 대통령이 사용하는 펜에 큰 관심을 보였다. 이 대통령은 트럼프 대통령에게 "한국에서 만든 것"이라며 즉흥적으로 펜을 선물, 화기애애한 분위기를 이끌었다.

이 대통령은 이날 한미정상회담을 위해 찾은 워싱턴DC 백악관에서 트럼프 대통령의 안내로 별도로 마련된 장소로 이동해 서명식을 가졌다. 트럼프 대통령은 이 대통령이 방명록 앞에 앉기 편하도록 의자를 빼줬다.

이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 지켜보는 가운데 방명록을 작성하고 있다. 공동취재 연합뉴스

트럼프 대통령은 이 대통령이 방명록에 서명하는 장면을 지켜본 뒤 "아주 아름답게 쓰셨다. 한국어가 배우기 어려운 언어 아니냐"며 "영어와 한국어 중 정확성에 있어서 어느 언어가 더 정확하다고 생각하나"라고 물었다. 이 대통령은 "컴퓨터가 쓰기엔 한국어가, 말하기엔 영어가 조금 더 나은 것 같다"고 답했다.

이어 트럼프 대통령은 이 대통령이 방명록에 서명하는 데 사용한 펜을 가리키며 "저기 (사인에 사용한) 펜이 직접 대통령께서 가져오신 펜인가"라고 물었고 이 대통령은 "맞다, 가져온 것이다"라고 했다.

이 대통령의 펜을 들고 "좋다(nice)"를 연발하던 트럼프 대통령은 "도로 가져가실 것이냐" "어디서 받은 거냐" "두께가 굉장히 아름답다" "정말 멋지다" 등 재차 관심을 표했다. 그러자 이 대통령은 웃으며 "한국에서 만든 것"이라며 양손을 들어 보이며 가져가도 좋다는 의미의 제스처를 보였다.

이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관 오벌오피스에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 한미 정상회담을 하며 함께 웃고 있다. 연합뉴스

트럼프 대통령이 자신이 펜을 사용해도 되느냐고 말하자 이 대통령은 "영광"이라며 "대통령이 하시는 아주 어려운 사인에 유용할 것"이라고 흔쾌히 응했다. 트럼프 대통령의 '돌발 요청'에 따라 예정에 없이 이뤄진 증정이다.

트럼프 대통령은 대통령실 로고가 박힌 펜과 펜 케이스를 들어 보이며 "사용하지는 않겠지만 아주 영광스럽게 소중히 간직하겠다"며 "가시기 전에 제가 대통령과 대표단께 선물을 드리겠다"고 말했다. 이 대통령은 "받고 싶은 선물이 있다"며 "이시바 총리가 받은 선물을 봤는데 사진첩이더라"라고 화답했다.





이 대통령이 이날 방명록 서명에 사용한 펜은 이 대통령이 공식 행사 때 서명용으로 쓰기 위해 별도로 제작됐다. 대통령실 관계자는 "두 달여에 걸쳐 수공으로 제작한 펜으로 서명에 편한 심이 들어 있다"며 "펜 케이스도 태극과 봉황 문양이 각인돼 있다"고 했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

