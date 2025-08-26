"펜 멋지다, 가져가실 거냐" 트럼프 돌발요청…李 대통령, 즉석 선물

"그 만년필 멋지다, 가져가실 건가"
트럼프 관심에 이 대통령 즉석 선물
도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 한미 정상회담 기념 서명식(방명록 서명)에서 이재명 대통령이 사용하는 펜에 큰 관심을 보였다. 이 대통령은 트럼프 대통령에게 "한국에서 만든 것"이라며 즉흥적으로 펜을 선물, 화기애애한 분위기를 이끌었다.
이 대통령은 이날 한미정상회담을 위해 찾은 워싱턴DC 백악관에서 트럼프 대통령의 안내로 별도로 마련된 장소로 이동해 서명식을 가졌다. 트럼프 대통령은 이 대통령이 방명록 앞에 앉기 편하도록 의자를 빼줬다.
트럼프 대통령은 이 대통령이 방명록에 서명하는 장면을 지켜본 뒤 "아주 아름답게 쓰셨다. 한국어가 배우기 어려운 언어 아니냐"며 "영어와 한국어 중 정확성에 있어서 어느 언어가 더 정확하다고 생각하나"라고 물었다. 이 대통령은 "컴퓨터가 쓰기엔 한국어가, 말하기엔 영어가 조금 더 나은 것 같다"고 답했다.
이어 트럼프 대통령은 이 대통령이 방명록에 서명하는 데 사용한 펜을 가리키며 "저기 (사인에 사용한) 펜이 직접 대통령께서 가져오신 펜인가"라고 물었고 이 대통령은 "맞다, 가져온 것이다"라고 했다.
이 대통령의 펜을 들고 "좋다(nice)"를 연발하던 트럼프 대통령은 "도로 가져가실 것이냐" "어디서 받은 거냐" "두께가 굉장히 아름답다" "정말 멋지다" 등 재차 관심을 표했다. 그러자 이 대통령은 웃으며 "한국에서 만든 것"이라며 양손을 들어 보이며 가져가도 좋다는 의미의 제스처를 보였다.
트럼프 대통령이 자신이 펜을 사용해도 되느냐고 말하자 이 대통령은 "영광"이라며 "대통령이 하시는 아주 어려운 사인에 유용할 것"이라고 흔쾌히 응했다. 트럼프 대통령의 '돌발 요청'에 따라 예정에 없이 이뤄진 증정이다.
트럼프 대통령은 대통령실 로고가 박힌 펜과 펜 케이스를 들어 보이며 "사용하지는 않겠지만 아주 영광스럽게 소중히 간직하겠다"며 "가시기 전에 제가 대통령과 대표단께 선물을 드리겠다"고 말했다. 이 대통령은 "받고 싶은 선물이 있다"며 "이시바 총리가 받은 선물을 봤는데 사진첩이더라"라고 화답했다.
지금 뜨는 뉴스
이 대통령이 이날 방명록 서명에 사용한 펜은 이 대통령이 공식 행사 때 서명용으로 쓰기 위해 별도로 제작됐다. 대통령실 관계자는 "두 달여에 걸쳐 수공으로 제작한 펜으로 서명에 편한 심이 들어 있다"며 "펜 케이스도 태극과 봉황 문양이 각인돼 있다"고 했다.
서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>