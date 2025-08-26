젤렌스키 "러·우 직접 협상, 美와 이번주 논의"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프 행정부 특사도 키이우 방문

푸틴은 여전히 소극적

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 25일(현지시간) 미국과 우크라이나 정부 고위급 인사들이 이번 주 회동해 러시아와의 직접 협상 가능성을 논의할 예정이라고 밝혔다. 러시아·우크라이나 전쟁 종전 협상이 교착 상태에 빠지자, 돌파구를 찾으려는 시도로 풀이된다.

AP연합뉴스

AP·로이터 통신과 인테르팍스 우크라이나에 따르면 젤렌스키 대통령은 이날 키이우를 방문한 요나스 가르 스퇴르 노르웨이 총리와 공동 기자회견에서 이렇게 말했다.

젤렌스키 대통령은 "오늘 (도널드 트럼프 미국 대통령 특사 키스) 켈로그와 만나 러시아 측과 가능한 회의를 준비하는 것을 주제로 대화할 것"이라며 "이번 주 후반에는 우크라이나와 미국 팀이 만날 것"이라고 설명했다.

취재진이 미국 측 참석자로 JD 밴스 부통령, 마코 루비오 국무장관, 스티브 위트코프 특사를 거론하자, 젤렌스키 대통령은 "그들 또는 그 중 일부가 회의에 참석할 것"이라고 말했다.

키이우 포스트에 따르면 지난 24일 안드리 예르마크 대통령 비서실장이 루비오 장관과 접촉했으며, 안드리 시비하 외무장관은 주요 7개국(G7) 외무장관들과 온라인 회의를 열었다.

젤렌스키 대통령은 앞서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 직접 회담을 열어 종전 협상을 하자고 제안했으며, 트럼프 대통령도 이를 주선하겠다고 나섰지만, 푸틴 대통령은 소극적인 태도를 보이고 있다.

키이우를 방문 중인 켈로그 특사는 이날 키이우에서 열린 행사에서 우크라이나 종전을 위해 미국 측이 "아주 아주 열심히 노력하고 있다"고 말했다고 AP 통신은 전했다.





그는 정치인과 기업인, 외교관들이 참석한 이 행사에서 "(우크라이나 전후) 안전을 보장할 수 있는 위치에 이르기를 바란다"며 "작업이 진전 중"이라고 덧붙였다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

