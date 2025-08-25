안규백 "합참의장 조속 교체 검토"…평양 무인기 작전 논란 확산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내란 특검 조사 진행 중

"군 지휘부 교체,여러 근거 갖고 판단할 것"

野·與 한미연합훈련 공방도 이어져

안규백 국방부 장관이 평양 무인기 작전 관여 의혹을 받는 김명수 합동참모본부 의장 교체 가능성을 시사했다.

안규백 국방부 장관이 25일 국회에서 열린 국방위원회 전체회의에 참석하고 있다. 2025.8.25 김현민 기자

25일 국회 국방위원회 전체회의에서 안 장관은 백선희 조국혁신당 의원의 "김명수 합참의장에 대한 조기 교체가 필요하다"는 지적에 "군 지휘부의 조속한 교체는 저도 생각하고 있는 부분"이라고 답했다.

이어 안 장관은 "현재 군 지휘부가 내란 관련 특검의 수사를 받고 있어 제가 구체적으로 말씀드리긴 제한되지만, 여러 조사 근거를 바탕으로 판단해야 할 문제"라며 "합참의장 인사 여부는 빠른 시일 내 발표하겠다"고 덧붙였다.

군 서열 1위인 김 의장은 지난해 10월 평양 무인기 침투 작전에 사전 관여했다는 의혹을 받고 있다. 특검은 김 의장이 해당 작전을 미리 보고받고 "초콜릿이나 사탕 같은 걸 넣는 것도 좋겠다"는 식의 조언을 한 정황을 포착한 것으로 알려졌다. 김 의장은 최근 특검에 참고인 신분으로 출석해 조사를 받았다.

이날 회의에서는 한미연합훈련 '을지 자유의 방패'(UFS) 연기 논란도 도마에 올랐다. 국민의힘 의원들이 "북한 김여정 노동당 부부장의 비판 때문에 훈련이 축소된 것 아니냐"고 추궁하자, 안 장관은 "오비이락 그 이상도 이하도 아니다"라며 "폭염과 폭우를 고려해 44개 훈련 중 22개는 정상 진행했고, 나머지 22개는 내달 실시하기로 미측과 합의했다"고 설명했다.

또한, 그는 "미국 측 증원 인력과의 훈련은 모두 소화했고, 한반도 내 주한미군과 함께하는 소규모 훈련만 일부 연기했을 뿐"이라며 "연합훈련을 특정 기간에 집중하기보다 연중 균질하게 하는 방안도 필요하다"고 강조했다. 아울러 내년 3월 정례 한미연합훈련 '자유의 방패'(FS) 역시 예정대로 실시할 것이라고 밝혔다.

북한군 군사분계선(MDL) 침범 발표가 의도적으로 누락됐다는 야당 지적에 대해 안 장관은 "리얼타임으로 생중계할 수는 없는 일"이라며 "당시 북측 인원 30명 중 7명이 약 10m를 월선했는데, 예전 같으면 경고사격조차 하지 않았을 상황"이라고 부연했다.





최근 논란이 된 '음주 제한 명령 위반은 항명죄가 아니다'라는 정신교육 교안에 대해서는 "최종 성안된 것이 아니라 야전 여론을 수렴하는 과정"이라고 해명했다. 또 국방부 2차관 직제 신설 필요성도 함께 언급했다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

