광주시, '세계양궁연맹 총회' 준비도 마쳤다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최종 보고회 점검…참가국 맞춤형 운영

광주시는 25일 김대중컨벤션센터에서 '2025 세계양궁연맹 총회' 성공개최를 위한 최종 보고회를 열고 준비 상황을 점검했다. 광주시 제공

AD

광주시는 25일 김대중컨벤션센터에서 '2025 세계양궁연맹 총회(WA)'의 성공개최를 위한 최종 보고회를 열고 전 분야 준비 상황을 종합 점검했다.

김영문 문화경제부시장이 주재한 이날 보고회에는 광주시, 광주관광공사, 광주시립창극단, 호남대학교, 광주자원봉사센터, 라마다플라자호텔, 홀리데이인호텔, 금호고속 등 8개 유관 기관·기업 16명의 관계자가 참석했다.

세계양궁연맹 총회는 오는 9월 1~3일 김대중컨벤션센터에서 열리며, 105개 협회 200여 명의 대표단이 참여한다. 이들은 이번 총회에서 양궁선수와 팀 임원에 대한 자격 규정 및 임원단 선출, 심판 조직 절차, 윤리 및 행동 강령 법률안 발의 등 핵심 의제를 논의할 예정이다.

시는 성공적 총회 개최를 위해 행사장, 숙박, 수송, 문화공연, 자원봉사 등 5개 분야에 대한 철저한 운영계획을 마련했다. 행사장은 김대중컨벤션센터를 총회장으로 활용하며, WA이사회·워크숍·오찬 공간 등도 세부 구획에 따라 별도 구성된다. 참가자들은 라마다플라자호텔, 홀리데이인호텔에 분산 투숙하며, 국적 분쟁 가능성 등을 고려해 층별 배치도 차별화했다.

금호고속이 담당하는 공항 및 광주시내 수송 체계도 확정됐다. 참가자는 인천공항에 마련된 컨시어지 데스크에서 안내를 받고, 항공 일정에 맞춰 인천~광주 간 전용버스를 이용하게 된다.

참가자 환영 및 화합을 위한 오찬과 만찬, 문화공연도 총회 일정의 주요 행사다. 공연은 광주시립창극단이 준비한 부채춤, 한량무, 판굿, 버꾸춤 등 전통 공연으로 꾸며진다.

참가자 응대와 회의 운영 보조를 위한 현장 자원봉사자는 호남대학교와 광주자원봉사센터를 중심으로 구성되며 언어 지원, 등록 안내, 이동동선 안내 등 다양한 분야에서 활동하게 된다.

김영문 문화경제부시장은 "광주는 스포츠 정신과 문화가 공존하는 도시로, 이번 총회는 광주의 국제행사 역량을 세계에 입증할 기회다"며 "협력 기관과의 유기적 연계를 통해 성공적인 개최를 이뤄내겠다"고 말했다.





AD

광주시는 이번 보고회를 통해 행사장 동선까지 최종 점검을 마치고 실행단계로 전환을 공식화했으며, 남은 기간 세부 사항을 꼼꼼히 마무리해 총회 운영에 차질이 없도록 할 계획이다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>