HD현대, 한미 정상회담 맞춰…서버러스와 조선 협력 MOU

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한미 주요 의제로 떠오른 '조선업'

HD현대, 기존 협업 관계 사모펀드와

협력 강화 양해각서 체결 예정…韓美 밀착

HD현대가 한미 정상회담에 맞춰 미국 서버러스와 조선 협력 MOU를 체결할 예정이다. 이번 협약을 계기로 한미 간 조선업 협력이 건조·정비·인력 양성 등으로 확대될 전망이다.

HD현대는 25일 미국에서 KDB산업은행, 미국계 사모펀드 서버러스와 조선 협력 강화를 위한 양해각서(MOU)를 체결한다. 이번 협약은 이날 열리는 한미 정상회담 일정에 맞춰 마련됐다.

HD현대중공업 야드 전경. HD현대

AD

서버러스는 필리핀 수빅 조선소를 보유하고 있으며, HD한국조선해양은 지난해 일부 독(건조공간)을 임대해 해상풍력 하부구조물·선박 블록 제작과 정비(MRO) 사업을 진행해왔다. 이번 협약을 계기로 HD현대는 수빅 조선소 내 건조 및 미국 함정 유지·보수 사업 등을 확대할 계획이다.





AD

HD현대는 앞서 미국 헌팅턴 잉걸스와 첨단 조선 기술 협력 MOU, 에디슨 슈에스트 오프쇼어(ECO)와 상선 건조 파트너십을 맺은 바 있다. 또 서울대·미시간대·MIT 등 교수진이 참여하는 한·미 조선 협력 전문가 포럼도 발족해 인력 양성과 기술 교류에 나서고 있다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>