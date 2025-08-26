본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

韓·美·中 이번엔 휴머노이드 전쟁…가장 똑똑한 로봇은?

우수연기자

입력2025.08.26 07:00

시계아이콘05분 07초 소요
뉴스듣기 글자크기

[현대차, 오버 더 모빌리티](29)
휴머노이드의 핵심 기술 3가지
BD, '1등 피지컬' 로봇이 공부 시작
협동 가능한 로봇 AI, 피규어AI '헬릭스'
테슬라 자율주행 기술 적용한 옵티머스
휴머노이드에 진심인 중국…상용화 가장 빨라

편집자주[현대차, 오버 더 모빌리티]는 현대자동차그룹이 글로벌 3위로 올라설 수 있었던 혁신 비결을 정리한 콘텐츠입니다. 예로부터 자동차 산업을 주도한 국가가 글로벌 경제의 패권을 장악했습니다. 제조업의 꽃인 자동차 산업은 기술 발전과 수출, 고용의 측면에서 전방위적인 영향력을 발휘합니다. 과거 현대차가 빠른 추격자(fast follower)였다면 이제는 산업을 이끄는 선두 주자(first mover)로 부상했습니다. 글로벌 취재 현장에서 느낀 현대차의 과거와 현재, 미래의 주소를 그대로 전달해드립니다. 연재는 40회 이후 서적으로 출간될 예정입니다.
韓·美·中 이번엔 휴머노이드 전쟁…가장 똑똑한 로봇은?
AD

휴머노이드 기술 경쟁은 가히 '전쟁'이라고 부를 정도로 날로 치열해지고 있다. 자율주행, 양자컴퓨터, 전고체 배터리 등 인류의 삶을 바꿀 수 있는 '꿈의 기술'로 불리는 신기술 중에서도 휴머노이드는 현재 가장 상용화 가능성이 높다고 꼽힌다. 휴머노이드 업계는 올해가 상용화의 원년이 될 것이라고 입을 모은다. 올해부터 미국·중국의 주요 로봇 제조사들이 소규모 양산을 시작했으며, 현대차그룹도 이르면 올 10월부터 미국 자동차 공장 생산 라인에 계열사인 보스턴다이내믹스가 만든 휴머노이드 로봇을 시범 투입할 예정이다. 현대차그룹을 포함해 글로벌 기업들이 잇따라 휴머노이드 상용화에 나서고 있는 2025년 현재, 과연 각 업체의 기술력은 어느 수준에 와 있을까. 주요 기업 기술의 현주소를 짚어본다.


휴머노이드의 핵심 기술은 무엇인가

휴머노이드 로봇 개발의 핵심 기술은 크게 세 가지다. △로봇을 정밀하게 움직이는 하드웨어 기술 △외부 환경을 인지·판단하고 자율적으로 생각하는 인공지능(AI) △이 두 가지 기술을 통합하는 제어 시스템이다.


우선 하드웨어 기술은 정밀 구동 메커니즘과 고도화된 액추에이터가 필수다. 핵심 부품인 액추에이터는 인간으로 치면 '근육'에 해당하는 역할을 한다. 제어 시스템으로부터 신호를 받아 전기 에너지를 물리적인 움직임으로 바꿔준다. 이때 로봇이 얼마나 사람과 비슷하게 움직일 수 있는가는 '자유도(로봇의 관절이 움직일 수 있는 방향이나 축의 개수)'에 의해 결정된다. 자유도가 높아질수록 로봇은 더 복잡하고 사람과 비슷한 움직임을 구현할 수 있다. 휴머노이드 업체가 하드웨어 개발에서 가장 애를 먹는 분야가 바로 '로봇의 손'이다. 인간은 손을 통해 가장 많은 작업을 수행한다. 미세 힘 조절이 필요한 손동작을 수행할 수 있어야 인간을 대체할 수 있는 진정한 휴머노이드가 된다.


두 번째는 사람처럼 생각하고 사고하는 AI 기술이다. 시각, 청각, 촉각, 위치 정보 등 복합 센서에서 수집한 데이터를 실시간으로 통합해 주변 환경을 이해하고, 상황에 맞는 판단과 행동을 하기 위해서는 고도의 AI는 필수다. 특히 강화학습을 통해 인간이 가르쳐주지 않아도 스스로 학습하며 점점 나아지는 '자율성'이 휴머노이드 AI 기술력의 핵심이다. 예기치 않은 상황에서도 휴머노이드 로봇이 스스로 판단하고 행동할 수 있도록 하는 것이 궁극적인 목표다.


마지막 핵심 기술은 정밀한 하드웨어와 AI 두뇌를 연결하는 제어 시스템이다. 이 시스템은 AI가 내린 판단을 액추에이터 제어기에 전달하는 동시에 센서·모터 상태 등 각종 하드웨어 정보를 AI에 신속하게 전달하는 역할을 한다. 사람으로 치면 말초신경과 대뇌를 잇는 '중추신경'과 같은 역할이다.


韓·美·中 이번엔 휴머노이드 전쟁…가장 똑똑한 로봇은?
'1등 피지컬' 로봇이 공부 시작했다

최근 가장 빠른 기술 발전의 속도를 보여주는 업체는 보스턴다이내믹스(BD)다. 지난 21일 업로드된 영상을 보면 BD '아틀라스(Atlas)'의 현재 기술 수준을 확인할 수 있다. 아틀라스는 세 개의 손가락으로 구성된 그리퍼(인간의 손과 같은 장치)를 이용해 상자 속 부품을 집어 들어 다른 상자에 넣는다. 이때 상자의 뚜껑이 갑자기 닫히면, 확인하고 다시 뚜껑을 열어 작업을 이어간다. 옮기던 부품이 바닥에 떨어지자 이를 인지하고 자세를 고쳐잡은 후 떨어진 부품을 다시 주워 담는다. 기다란 부품과 선반 사이즈가 맞지 않을 것 같으면 부품을 접어서 정리하는 모습까지도 보여줬다. 이번 영상은 BD가 지난해 도요타그룹의 첨단기술연구 자회사인 도요타 리서치 인스티튜트(TRI)와 협업을 발표한 이후 내놓은 첫 번째 영상이라는 점에서 의미가 있다.


韓·美·中 이번엔 휴머노이드 전쟁…가장 똑똑한 로봇은? 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 아틀라스가 닫힌 상자를 스스로 열고 부품 정리 작업을 이어가고 있다. 보스턴다이내믹스 제공

그동안 로봇 업계에서 BD는 하드웨어에선 '업계 1위'로 인정받아왔다. 과거 버전이었던 유압식 아틀라스는 백덤블링, 고공점프 등이 가능한 놀라운 운동신경을 보여줬다. 뛰어난 운동신경과 균형감각은 그만큼 로봇이 실시간으로 외부 환경을 파악하고, 동시에 빠르고 정밀하게 움직일 수 있는 제어 기술을 보유했다는 의미다. 하지만 생산 현장에서는 백덤블링까지 가능한 로봇은 오히려 과한 스펙일 수 있다. 그만큼 가격도 올라가고 장비도 무거워진다.


이를 극복하기 위해 BD는 지난해 가벼운 전동식 신형 아틀라스를 선보였다. 장비를 단순화해 원가 경쟁력을 높이고 TRI와의 공동연구를 통해 AI와 로봇 제어 기술을 고도화하고 있다. TRI는 자체 개발한 LBM(대규모행동모델)을 적용해 아틀라스가 다양한 상황에서 자율적으로 판단하고 복잡한 조작을 수행할 수 있도록 지원했다. LLM(거대언어모델)이 엄청난 언어 데이터를 학습해 글을 이해하고 새로운 문장을 생성해 낼 수 있는 거대 신경망이라면, LBM은 다양한 행동 동작을 이해하고 학습해서 이를 바탕으로 새로운 행동을 실행하는 신경망이다. BD의 뛰어난 하드웨어 기술력과 TRI의 LBM 기술의 만남만으로도 업계는 아틀라스의 빠른 기술 성장에 긴장을 느끼고 있다.


협동 가능한 로봇 AI, 헬릭스

미국 휴머노이드 업체 피규어AI는 휴머노이드 로봇용 기계학습(머신러닝) AI 모델 헬릭스(Helix)를 선보였다. 이 AI의 핵심은 두 대 이상의 로봇 협동 작업이 가능하다는 점이다. 과거 이 회사는 챗GPT를 만든 오픈AI와 협업을 통해 휴머노이드 개발을 해왔으나, 올해부터 독자노선을 걷겠다고 선언했다. 그 결과물로 처음 공개된 휴머노이드 AI 학습 모델이 바로 헬릭스다. 휴머노이드 로봇 '피규어02'에 적용된 헬릭스는 VLA(비전·언어·행동) 모델을 활용한다. 로봇이 카메라로 주변을 인식하고 사람의 자연어 명령어를 이해하며, 그에 맞는 행동을 수행한다.


韓·美·中 이번엔 휴머노이드 전쟁…가장 똑똑한 로봇은? 피규어AI의 휴머노이드 로봇용 기계학습(머신러닝) AI 모델 '헬릭스'가 적용된 휴머노이드 로봇. 두 대의 로봇이 서로 협력하며 작업을 수행하고 있다. 피규어AI 유튜브 캡처

예를 들어 헬릭스가 적용된 로봇 앞에 계란과 케첩, 사과, 쿠키 등을 늘어놓고 "이 물건들을 정리해줘"라고 말하면 2대의 로봇은 냉장과 실온 보관 물건을 분류해 정리하기 시작한다. 이때 가장 인상적인 장면은 한 로봇이 다른 로봇에게 물건을 건네주는 장면이다. 두 로봇은 눈맞춤을 하듯 서로를 바라보고 물건을 건네주고 받는다. 계란같이 깨지기 쉬운 물건을 전달할 때도 손의 힘을 조절하고, 냉장고를 열어 조심스레 내려놓는다. 한 로봇이 사과를 놓을 자리를 찾자 다른 로봇은 그릇을 건넨다. 정리가 끝난 후 로봇들이 냉장고 문과 서랍을 닫으면서 영상은 마무리된다.


헬릭스가 적용된 로봇은 각자 인지한 시각 정보, 행동 계획, 동료 로봇의 상태 데이터 등을 실시간으로 주고받으면서 협업한다. 통신이 지연될 경우를 대비해 전용 프로토콜과 고속 무선 통신 기술을 사용하며, 만일의 네트워크 장애가 있을 때도 자체 적응할 수 있는 '내결함성 메커니즘'이 적용됐다. 현재까지 공개된 기술 수준으로만 보면 헬릭스가 적용된 휴머노이드는 자연어와 상황 인식, 응답 성능 등 측면에서 가장 똑똑한 휴머노이드 중 하나로 평가된다. 다만 아직 이 로봇은 상체만 움직일 수 있다.


테슬라 자율주행 기술, 옵티머스에 적용

일론 머스크는 차세대 혁신 기술로서 휴머노이드의 존재를 널리 알린 인물이다. 머스크는 2021년 '테슬라 AI 데이'에서 휴머노이드 로봇 '옵티머스'를 개발하고 있다고 처음 밝혔다. 테슬라는 2022년 9월 옵티머스의 프로토타입을 공개했고, 2023년 중반에는 1세대 옵티머스, 2024년 4월에는 2세대 옵티머스를 공개했다. 현재는 3세대 모델을 개발 중이다. 사람들이 가장 놀라는 대목은 테슬라의 개발 속도다. 처음 개발 사실을 공개했을 때만 해도 농담처럼 여겨졌지만, 테슬라는 2년 만에 완제품을 만들어냈다.


옵티머스의 가장 큰 강점은 테슬라의 자사 자율주행 AI 기술을 휴머노이드에도 적용할 수 있다는 점이다. 테슬라는 FSD(Full Self-Driving) 기능을 통해 방대한 자율주행 데이터를 축적해 왔으며, 자율주행 분야에서 가장 앞서 있는 기업 중 하나로 평가받는다. 자율주행 AI의 핵심은 주변 환경을 인식하고, 현재 상황을 판단해 적절하게 기기를 제어하는 기술 연결성에 있다. 이 같은 자율주행 기술 메커니즘은 로봇 제어 기술과도 본질적으로 동일하다.


韓·美·中 이번엔 휴머노이드 전쟁…가장 똑똑한 로봇은? 테슬라 휴머노이드 로봇 옵티머스가 손을 활용한 작업을 수행하고 있다. 테슬라 유튜브 캡처

테슬라의 또 다른 강점은 양산 능력이다. 자동차 생산을 통해 축적된 제조 노하우를 바탕으로, 빠르게 로봇 양산 체제를 구축할 수 있는 기반을 갖추고 있다. 또 전 세계에 분포한 테슬라 공장의 일부 생산 라인을 로봇 생산 라인으로 전환할 경우, 현지 생산과 인접 국가로의 수출 등 다양한 전략적 기회를 마련할 수 있다. 다만 이는 테슬라뿐만 아니라 뛰어난 제조 역량을 보유한 현대차그룹의 계열사 BD에도 동일하게 해당된다.


가장 최근 공개된 영상에서 옵티머스는 공장 안의 사람과 기계 등을 피해서 유유히 걸어 다닌다. 손으로 작은 배터리를 박스에 옮겨 담기도 하고, 사람들과 상호작용하며 물건을 건네주기도 한다. 배터리가 떨어지면 스스로 가까운 충전 스테이션을 찾아 충전한 이후 작업을 이어간다. 테슬라는 올해부터 옵티머스의 소규모 양산을 시작했다. 하반기에는 생산 물량을 수천 대로 확대해 물류센터나 전기차 제조현장에 전략적으로 배치할 계획이다. 2026년부터는 본격적인 대량 생산과 상용화가 목표다. 대당 2만달러(약 2800만원)로 판매 가격을 낮추는 것이 1차적인 과제다.


휴머노이드에 진심인 중국

국가 경제에서 제조업 비중이 높은 중국은 휴머노이드에 진심이다. 전 세계 휴머노이드 관련 기업 236개 중 중국 기업이 140개로 절대적으로 큰 비중(59%)을 차지했으며, 지난해 공개된 휴머노이드 로봇 51개 모델 중 중국 업체가 만든 모델이 35개에 달했다. 특히 제조업이 주력 산업으로 로봇과 자동화에 관심이 많은 중국은 로봇 하드웨어 관련 기술이 독보적이다. 반면 미국은 로봇을 스스로 움직이는 소프트웨어 기술 개발에 초점을 맞추고 있다. 하지만 최근 중국도 AI 기술 개발에 집중하면서 휴머노이드 영역에서도 중국이 두각을 나타낼 가능성이 커졌다는 평가다.


유비테크는 중국 내에서도 가장 상용화에 앞선 휴머노이드 업체다. 이 회사는 이미 BYD, 니오, 지리자동차, 베이징자동차, 폭스바겐 등 다양한 완성차 브랜드의 중국 공장 생산 라인에 휴머노이드 로봇 '워커(walker) S'를 공급해왔다. 현재 글로벌 휴머노이드 업체 중에서는 가장 많은 고객사를 확보한 것으로 평가된다. 첫 번째 버전인 '워커 S1'의 가격은 7만달러(9600만원) 수준이며, 최근에는 절반 가격의 저가형 모델 '티안공 워커(Tiangong Walker)'가 공개되기도 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

워커 S의 기술력 또한 상당한 수준이다. 영상 속 로봇은 작은 스티커를 집어 자동차 차체에 붙이는가 하면, 무거운 상자를 들어 올릴 때 2대의 로봇이 상자의 양쪽 끝을 잡고 함께 협력하는 협동 로봇으로서의 수행 장면도 보여준다. 한 달 전 공개된 '워커 S2'의 영상은 더 충격적이다. 로봇이 일하던 중 배터리가 방전되면 스스로 배터리 스테이션으로 걸어간다. 로봇은 손을 뒤로 뻗어 등에 장착되어 있던 배터리를 빼내고, 스테이션에 풀충전된 배터리를 다시 스스로 끼워 넣는다. 충전 대기 시간을 줄여 작업 효율을 극대화하기 위한 기술이다.


韓·美·中 이번엔 휴머노이드 전쟁…가장 똑똑한 로봇은? 중국 유비테크의 휴머노이드 로봇 '워커 S2'가 스스로 충전된 배터리를 교환하고 있다. 유비테크 유튜브 캡처



우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
中에 안방 내준 K자율주행
  • 25.08.2514:52
    강남 한복판서 자율주행 테스트…국산 아닌 중국車?
    강남 한복판서 자율주행 테스트…국산 아닌 중국車?

    '중국판 웨이모' 中 포니.AI 로보택시 시범운영 중국 '로보택시'의 테스트베드가 된 서울 강남이 국내 주행정보가 중국으로 빠져나가는 통로가 될 가능성이 큰 것으로 나타났다. 주행데이터에는 교통신호, 차량속도, 도로상황, 교통사고 등이 담겨 있는데, 중국 자율주행업체가 우리나라 수도 서울 한복판에서 테스트하면서 핵심지역 교통정보를 고스란히 가져갈 수 있다는 것이다. 국내뿐 아니라 글로벌 차원에서 경쟁해야 하는

  • 25.08.2507:45
    "韓 생태계 최후의 보루…'최소한 장벽' 절실해"
    "韓 생태계 최후의 보루…'최소한 장벽' 절실해"

    "일단 한국 진출하는 해외 자율주행 업체의 데이터 운용 방식을 면밀히 살펴봐야죠. 우리 데이터만 다 뺏기고 생태계가 무너지는 일은 없어야 하지 않겠습니까." 이재관 한국자동차연구원 AI·자율주행소장은 아시아경제와 인터뷰에서 이같이 말했다. 그는 해외 자율주행 업체의 한국 진출 흐름은 막기 힘들다고 언급하면서도 우리 자율주행 생태계를 지켜낼 수 있도록 정부와 산업계 차원의 견제와 지원이 필요하다고 강조했다. 이

  • 25.08.2507:45
    강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'
    강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'

    중국 '로보택시'의 테스트베드가 된 서울 강남이 국내 주행정보가 중국으로 빠져나가는 통로가 될 가능성이 큰 것으로 나타났다. 주행데이터에는 교통신호, 차량속도, 도로상황, 교통사고 등이 담겨 있는데, 중국 자율주행업체가 우리나라 수도 서울 한복판에서 테스트하면서 핵심지역 교통정보를 고스란히 가져갈 수 있다는 것이다. 국내뿐 아니라 글로벌 차원에서 경쟁해야 하는 국내 자율주행 기업들은 국산 기술이 꽃을 피우

  • 25.08.2507:45
    완전자율주행 먼 얘기…로보택시는 왜 가능?
    완전자율주행 먼 얘기…로보택시는 왜 가능?

    자율주행하면 흔히 '테슬라'를 떠올린다. 테슬라는 6월 세계 최초로 30여분간 운전자 없이 자동차를 '무인배송'하는 영상을 공개하면서 자율주행 기술을 자랑했다. 테슬라가 개발한 '완전자율주행(Full Self Driving·FSD)'은 아직 국내에는 판매되지 않고 있다. 테슬라 FSD를 포함해 국내에서 판매되는 자율주행 시스템은 모두 '레벨 2'다. 국제자동차공학자협회(SAE) 자율주행 분류에 따르면 레벨 2는 운전자가 운전을 주도하는

  • 25.08.2506:00
    강남서 기술 쌓아 해외 노린다…"시장 통째로 넘어가"
    강남서 기술 쌓아 해외 노린다…"시장 통째로 넘어가"

    지난 18일 서울 강남구 일대에서 주행 중인 자율주행 업체 포니링크 자율주행 차량을 뒤따라가 보니 차량은 주행 내내 부드럽게 달렸다. 중국에서도 손꼽히는 자율주행 업체인 포니.AI의 기술력을 체감할 수 있었다. 강남 서초대로 자율주행차 시범운행지구에서에서 시속 50㎞ 내외로 달리다가 논현동 뒷길 골목에 들어서자 시속 10~20㎞까지 속도를 줄였다. 과속방지턱이 연달아 3개가 이어지는 구간 역시 시속 15㎞ 수준으로 천천

기획
정의로운 전환의 길
  • 25.08.2110:23
    정의로운 전환의 길, 시작은 소통과 약속
    정의로운 전환의 길, 시작은 소통과 약속

    영국 런던에서 킹스턴어폰헐로 가는 기차 안, 2시간30분 동안 선 채로 갔다. 사람도 많고 복잡한 수도에서 상대적으로 조용한 어촌 마을로 간다고 생각해 자유석을 끊은 것이 오산이었다. 기차 안은 이미 만석이었고, 자유석에도 앉지 못한 기자를 포함해 헐시티 축구팀 유니폼을 입은 10대, 비즈니스 가방을 든 40대 남성까지 승객 십여 명이 복도에 옹기종기 모여 있었다. 사람이 몰리면 도시는 활기를 띤다. 헐에서 신재생에너지

  • 25.08.1706:40
    차지호 의원 "국정위, 한국식 정의로운 전환 가이드라인 제시…사람 중심"
    차지호 의원 "국정위, 한국식 정의로운 전환 가이드라인 제시…사람 중심"

    "한국식 정의로운 전환의 길을 만들겠습니다." 대통령 직속 국정기획위원회 기후에너지 태스크포스(TF)팀장을 맡은 차지호 더불어민주당 의원은 지난 13일 아시아경제 인터뷰에서 "유럽 사례를 참고하되 국내 상황에 맞게 에너지 생태계를 어떻게 구성할지 고민하고 있다"면서 이처럼 말했다. 국정기획위는 국민보고대회에서 기후대응기금을 확대하고 전환금융을 도입해야 한다고 제언했다. 기후대응기금은 기후대응에 이어 '기후적

  • 25.08.1706:30
    김진태 강원도지사 "폐광기금 계획 수립해 의료 클러스터 육성"
    김진태 강원도지사 "폐광기금 계획 수립해 의료 클러스터 육성"

    "탄광 근로자들과 지역 주민들을 위해 향후 5년간 쓸 '폐광기금 중장기 계획'을 조속히 수립하겠습니다." 김진태 강원도지사는 '정의로운 전환의 길' 기획기사 보도 이후 14일 인터뷰에서 "폐광지역 산업 정체성 전환을 위한 미래 산업 투자에 지원을 아끼지 않겠다"며 이처럼 밝혔다. 아시아경제는 기획 '정의로운 전환의 길'을 통해 정부가 추진 중인 탈석탄 이행과 해상풍력단지 설치 과정에서 맞닥뜨린 갈등을 짚어보고, 앞서

  • 25.08.1007:30
    프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"지방소멸 겪는 한국에 오히려 해상풍력은 기회"
    프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"지방소멸 겪는 한국에 오히려 해상풍력은 기회"

    10대 엔지니어링 그랑제콜(프랑스 엘리트 고등교육 기관) 중 하나인 에콜 센트랄 낭트의 유체역학·에너지·대기환경 연구소(LHEEA)에서 해상풍력 프로젝트를 주도하고 있는 한국인 교수는 한국의 풍력 발전 산업을 어떻게 바라보고 있을까. 신재생에너지 전환 의지가 활발한 프랑스의 연구자로 활동하고 있는 한승윤 LHEEA 연구교수를 만났다. 그는 한국의 풍력 발전 연구 수준이 유럽과 큰 차이가 없고 해상풍력을 시도할 여건도

  • 25.08.0907:30
    그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"
    그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"

    수년째 해상풍력 도입 초기 머물러 있는 한국은 앞으로 어떤 방향으로 나아가야 할까. 6월 5일 프랑스 서부 도시 낭트에서 해상풍력을 연구하고 있는 상드린 우브륀 에콜 센트랄 낭트 교수를 만나 이야기를 들어봤다. 에콜 센트랄 낭트는 1919년 설립된 프랑스 10대 엔지니어링 그랑제콜(프랑스 엘리트 고등교육 기관) 중 하나이다. 우브륀 교수는 2015~2017년 유럽풍력에너지학회 회장을 역임했으며 지난해 풍력터빈 배기 흐름 역

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기