진주시 시설관리공단, 국제표준화기구 인증 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부패 방지,안전보건

경영시스템 동시 획득 쾌거



경남 진주시 시설관리공단이 국제표준 인증인 부패 방지(ISO37001)와 안전보건(ISO45001) 경영시스템 인증을 동시에 획득하는 쾌거를 달성했다. 이로써 공단은 투명하고 안전한 경영 체계를 한층 더 강화할 수 있게 됐다.

공단은 25일 인증서 수여식을 열고, 부패 방지와 안전보건 경영시스템 인증 획득 성과를 공식적으로 알렸다.

부패 방지(ISO37001) 경영시스템은 조직의 부패 리스크를 사전에 차단하고, 부패 방지 관리체계의 효과적인 구축과 운영 여부를 검증하는 국제표준 인증이다. 공단은 전문가와 함께 제도를 점검·개선하고, 반부패 청렴 교육을 지속해서 실시하는 등 투명한 경영을 실현하기 위해 노력한 결과 이번 인증을 획득했다.

진주시 국제표준화기구 ISO인증 확득.

AD

안전보건(ISO45001) 경영시스템은 조직 내 안전사고와 보건상의 위험 요소를 예방하고, 체계적인 안전·보건 관리체계의 구축·운영 수준을 평가하는 국제표준 인증이다. 공단은 공공시설물 운영 과정에서 발생할 수 있는 위험을 철저히 관리하고, 안전 확보를 위한 제도와 절차를 지속해서 개선해 온 성과를 인정받아 이번 인증을 취득했다.

이번 인증은 청렴성과 안전성을 국제적으로 공인받았다는 의미 있는 성과로, 공단의 향후 시민 신뢰 제고와 책임 있는 경영이 기대된다.

정상섭 이사장은 "이번 ISO 인증 획득은 공단의 투명하고 안전한 경영책임을 다하기 위해 임직원 모두가 힘을 모은 결실"이라며, "앞으로도 임직원 모두가 솔선수범하여 시민들에게 신뢰받는 공단이 될 수 있도록 투명하고 안전한 경영을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





AD

한편, 공단은 ESG 경영 강화와 지방공기업 평가·컨설팅 등을 통해 경영 시스템을 지속해서 개선하고 있으며, 향후 환경(ISO14001) 경영시스템 인증을 비롯한 다양한 국제표준 획득을 추진해 시민들에게 보다 높은 수준의 공공서비스를 제공할 계획이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>