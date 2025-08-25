본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[기고] 경제회생 정책을 주문한다

영남취재본부 송종구기자

입력2025.08.25 09:18

시계아이콘02분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

통상 산의 모습을 보고 그 산을 평가하는 경우가 많다. 전체적인 생김새와 그 형상을 보고 그 산의 수려함이나 특성을 말한다. 거기에 어떤 나무들이 있는지에 대해서는 크게 관심을 갖지 않는다. 그러나 산이 품고 있는 나무들은 그 산을 제대로 이해하는 데 대단히 중요한 잣대가 될 수 있다. 잡목이 많은 산과, 소위 좋은 나무들이 많은 산은 그 내용 면에서 확연히 다르다. 게다가 숲속에 병충해나 관리 소홀로 병든 나무들이 많다면, 그것들을 치유하거나 신속히 정리하는 것이 훌륭한 숲, 수려한 산을 만드는 데 꼭 필요하다. 산과 숲, 그리고 나무는 하나의 묶음이다.

[기고] 경제회생 정책을 주문한다 최해범 (창원대 전 총장, 경제학박사).
AD

경제도 산과 크게 다르지 않다는 생각이다. 경제 회복의 징후에 대한 기대감이 조금씩 힘을 얻고 있다. 새 정부가 출범한 만큼, 전례가 드문 획기적인 정책을 국민들은 바라고 있는 것 같다. 그러나 미·중·러·일과의 최적의 관계 설정이 쉽지 않아 보이고, 최근 북한의 태도를 봐서는 남북 관계도 여의치 않을 전망이다. 이런 요소들 역시 우리 경제의 회생에 발목을 잡게 될 것이다.


환율이 조금씩 오르고는 있지만, 국내 금융시장은 비교적 안정세를 유지하고 있음은 다행한 일이다. 외국인들은 이제 북한 리스크에 어느 정도 적응이 된 것이 아닌가 싶다. 한국 경제의 대외 신인도가 그만큼 높다는 의미가 아닐까. 물론 근래 북한의 움직임을 보면, 한반도에 긴장의 징후는 두드러지지 않는다. 우선 금융시장 안정의 척도인 외화 유동성에 큰 문제가 없고, 세계 경제의 흐름도 비교적 안정되어 있다. 때문에 적어도 한국 경제는 바닥을 지나고 있거나, 전반적인 산업이 골고루 회복세에 접어들고 있다는 주장이 설득력을 얻고 있다.


반도체 가격의 회복세, 자동차 판매량의 증가, 조선업의 기지개 등이 그것을 방증한다. 다만 새 정부 들어 '노란봉투법'이나 상법 개정안 등, 대기업들의 투자를 위축시킬 수 있는 법안들은 눈여겨볼 대목이다. 전반적으로 한국호는 평온한 숲속에서 기분 좋게 등산을 준비 중인 모습이지만, 내부에 큰 복병들이 등장하고 있는 상황이다. 따라서 한국 경제가 수월하게 산을 오르기에는 난관이 많다.


특히 새 정부 스스로가 '경제 장벽 쌓기'에 적극적이라는 것이 문제다. 미국의 트럼프 행정부는 고율의 관세 정책을 추진하고 있는데, 그로 인한 직격탄을 우리가 맞고 있는 것도 큰 걱정이다. 미국과의 관세 전쟁은 정부가 외교적으로 슬기롭게 풀어가야 한다. 그것은 정부의 최우선 책무요, 반드시 해결해야 할 과제다. 최근 정부가 나서서 미국과의 관세 문제를 잘 해결했다고 주장하고 있지만, 국민들과 기업의 반응은 시큰둥하다. 사실과는 상당 부분 다르다고 보기 때문이다.


세계 경기가 회복세를 보이고 있음에도, 가속력을 붙일만한 동인이 없는 것도 문제다. 지금 시중에는 유동자금이 넘쳐나고 있지만, 주식과 부동산에만 돈이 몰릴 뿐 투자 부문과는 유리되어 있다. 패닉 상태에서는 벗어났을지 모르나, 여전히 불황의 터널 속에 갇혀 있을 뿐이다.


설령 실물경제가 나아지고 있다 하더라도, 뚜렷한 징후는 거의 없다. 지역 상권이 무너지고 있고, 자영업자들의 몰락은 하루가 다르게 늘고 있다. 칼날 위를 걷는 듯한 금융시장도 언제 터질지 모른다. 현 경제 상황에 대한 경제팀의 정확한 진단이 중요하다. 그것은 그동안의 경제 위기 치유 과정에서 동원됐던 단순한 정책들을 넘어서는, '경제 회생기'에 적합한 정책을 준비하고 내놓는 데 필요한 근거가 될 것이다.


이제껏 공격적으로 돈을 풀고 재정 지출을 늘려보자는 식은 오래가기 어렵다고 본다. 기업이 살아나고 고용이 창출되면서, 그것이 수요 증대로 이어지는 선순환이 중요하다. 민생 지원 등을 통한 재정 확대는 실물 경기 회복은커녕 물가에 큰 부담만 줄 것이다.


국내외 금융시장 동향에 대해서도 눈을 떼지 말아야 하고, 글로벌 금리 동반 하락 기류도 큰 복병이다. 세계 금리 하락 흐름은 자칫 기업·가계의 부채 증대를 통해 극심한 인플레이션을 유발할 수 있다. 훌륭한 숲을 좋은 나무들이 만들 듯, 양호한 기업들이 경제를 구성할 수 있도록 그 체질 개선에 온 힘을 쏟아야 한다. 경제팀의 강력한 리더십이 그 어느 때보다도 요구되는 시점이다.


비정규직 해고 대란이 뻔한 상황에서, 노란봉투법 등은 그 시행 시기를 적절히 조정할 필요가 있다고 본다. 노조든 근로자든, 기업과 함께 성장하고 살아가야 하지 않을까 싶다. 경제 문제가 이념 대결이나 노사 힘겨루기로 변질되어서는 안 된다. 대외 의존도 완화와 내수 진작 차원에서 교육, 의료 등 서비스 산업의 조직적 육성 문제에도 관심을 가져야 할 것이다. 내부에 꺼지지 않는 불씨의 잔재들도 하나씩 걷어내야 한다.


이제껏 경제 위기라는 급한 불을 끄는 데 급급했다면, 이제는 경제를 본격적으로 회생시키는 데 가속도를 붙여야 한다. 경제팀 스스로가 경제 회복이 본격화되도록 정책을 더 정비하고, 강력한 추진력을 발휘해 주기를 바란다.


지금 뜨는 뉴스

AD

최해범 (창원대 전 총장, 경제학박사)




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
정의로운 전환의 길
  • 25.08.2110:23
    정의로운 전환의 길, 시작은 소통과 약속
    정의로운 전환의 길, 시작은 소통과 약속

    영국 런던에서 킹스턴어폰헐로 가는 기차 안, 2시간30분 동안 선 채로 갔다. 사람도 많고 복잡한 수도에서 상대적으로 조용한 어촌 마을로 간다고 생각해 자유석을 끊은 것이 오산이었다. 기차 안은 이미 만석이었고, 자유석에도 앉지 못한 기자를 포함해 헐시티 축구팀 유니폼을 입은 10대, 비즈니스 가방을 든 40대 남성까지 승객 십여 명이 복도에 옹기종기 모여 있었다. 사람이 몰리면 도시는 활기를 띤다. 헐에서 신재생에너지

  • 25.08.1706:40
    차지호 의원 "국정위, 한국식 정의로운 전환 가이드라인 제시…사람 중심"
    차지호 의원 "국정위, 한국식 정의로운 전환 가이드라인 제시…사람 중심"

    "한국식 정의로운 전환의 길을 만들겠습니다." 대통령 직속 국정기획위원회 기후에너지 태스크포스(TF)팀장을 맡은 차지호 더불어민주당 의원은 지난 13일 아시아경제 인터뷰에서 "유럽 사례를 참고하되 국내 상황에 맞게 에너지 생태계를 어떻게 구성할지 고민하고 있다"면서 이처럼 말했다. 국정기획위는 국민보고대회에서 기후대응기금을 확대하고 전환금융을 도입해야 한다고 제언했다. 기후대응기금은 기후대응에 이어 '기후적

  • 25.08.1706:30
    김진태 강원도지사 "폐광기금 계획 수립해 의료 클러스터 육성"
    김진태 강원도지사 "폐광기금 계획 수립해 의료 클러스터 육성"

    "탄광 근로자들과 지역 주민들을 위해 향후 5년간 쓸 '폐광기금 중장기 계획'을 조속히 수립하겠습니다." 김진태 강원도지사는 '정의로운 전환의 길' 기획기사 보도 이후 14일 인터뷰에서 "폐광지역 산업 정체성 전환을 위한 미래 산업 투자에 지원을 아끼지 않겠다"며 이처럼 밝혔다. 아시아경제는 기획 '정의로운 전환의 길'을 통해 정부가 추진 중인 탈석탄 이행과 해상풍력단지 설치 과정에서 맞닥뜨린 갈등을 짚어보고, 앞서

  • 25.08.1007:30
    프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"지방소멸 겪는 한국에 오히려 해상풍력은 기회"
    프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"지방소멸 겪는 한국에 오히려 해상풍력은 기회"

    10대 엔지니어링 그랑제콜(프랑스 엘리트 고등교육 기관) 중 하나인 에콜 센트랄 낭트의 유체역학·에너지·대기환경 연구소(LHEEA)에서 해상풍력 프로젝트를 주도하고 있는 한국인 교수는 한국의 풍력 발전 산업을 어떻게 바라보고 있을까. 신재생에너지 전환 의지가 활발한 프랑스의 연구자로 활동하고 있는 한승윤 LHEEA 연구교수를 만났다. 그는 한국의 풍력 발전 연구 수준이 유럽과 큰 차이가 없고 해상풍력을 시도할 여건도

  • 25.08.0907:30
    그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"
    그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"

    수년째 해상풍력 도입 초기 머물러 있는 한국은 앞으로 어떤 방향으로 나아가야 할까. 6월 5일 프랑스 서부 도시 낭트에서 해상풍력을 연구하고 있는 상드린 우브륀 에콜 센트랄 낭트 교수를 만나 이야기를 들어봤다. 에콜 센트랄 낭트는 1919년 설립된 프랑스 10대 엔지니어링 그랑제콜(프랑스 엘리트 고등교육 기관) 중 하나이다. 우브륀 교수는 2015~2017년 유럽풍력에너지학회 회장을 역임했으며 지난해 풍력터빈 배기 흐름 역

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기