미 국방부, 시카고에 주방위군 수천 명 투입 추진

트럼프 '범죄와의 전쟁' 명분

정치·법적 충돌 불가피

미국 국방부가 범죄와 불법 이민 단속을 명분으로 9월 중 시카고에 수천 명 규모의 주 방위군을 투입하는 방안을 추진 중이라고 워싱턴포스트(WP)가 24일(현지시간) 보도했다. 시카고는 미국에서 세 번째로 인구가 많은 도시로, 로스앤젤레스와 함께 미등록 이민자 추방에 협조하지 않는 대표적인 '피난처 도시(sanctuary city)'다. 트럼프 행정부가 주지사 반발에도 주 방위군 배치를 밀어붙일 경우 지난 6월 로스앤젤레스에서처럼 충돌이 불가피할 전망이다.

보도에 따르면 국방부는 수주 전부터 실제 군 배치 계획을 마련해 왔으며 이는 향후 다른 대도시에도 확대 적용될 수 있다. 국방부는 시카고에 수천 명의 현역군인을 투입하는 방안도 검토했지만 현재 실행 가능성은 작다고 관계자들은 전했다.

트럼프 대통령은 지난 22일 "시카고는 엉망진창이다. 무능한 시장이 있다. 끔찍하게 무능하다"며 "다음은 시카고를 바로잡을 차례다. 어렵지 않을 것"이라고 말했다. 행정부 측도 "법과 질서를 회복하기 위한 불가피한 조치"라며 군 개입을 정당화했다.

트럼프 대통령 발언 직후 J.B. 프리츠커 일리노이 주지사와 브랜든 존슨 시카고 시장은 즉각 반발했다.

프리츠커 주지사는 "트럼프가 혼란을 의도적으로 조성하려 한다"며 "로스앤젤레스와 워싱턴D.C.를 권위주의적 과잉의 시험장으로 삼은 뒤 이제 다른 주와 도시를 장악하려 한다"고 비판했다. 이어 그는 "연방정부로부터 어떠한 요청이나 접촉도 없었고, 주 차원에서도 지원을 요청한 적이 없다"며 "현재 일리노이에는 대통령이 연방군을 동원할 긴급 상황이 없다"고 재차 강조했다.

존슨 시장은 "불법적인 주 방위군 투입은 시카고 시민들에게 심각한 피해를 줄 것"이라며 "트럼프 대통령의 방식은 준비되지 않았고, 불필요하며, 비합리적"이라고 지적했다.

통상 주 방위군 투입에는 주지사의 동의가 필요하다. 다만 대통령은 연방법에 따라 주지사 동의 없이도 주 방위군을 동원할 수 있어 정치·법적 충돌이 불가피할 것으로 보인다. 실제 트럼프 대통령은 지난 6월 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사의 반대에도 불구하고 로스앤젤레스에 주 방위군 4000명과 해병대 현역병 700명을 투입해 권한 남용 논란을 불러일으킨 바 있다.

앞서 트럼프 대통령은 불법 이민 단속에 반발한 로스앤젤레스 폭동을 이유로 군 병력을 투입했으며, 최근에는 범죄 소탕을 명분으로 워싱턴D.C.에 약 2000명의 주 방위군을 배치했다. 그는 뉴욕, 볼티모어, 오클랜드 등 주요 도시에도 같은 방식으로 병력을 보낼 수 있다고 경고했다.

폭스뉴스에 따르면 향후 몇 주 내에 텍사스, 플로리다, 앨라배마, 조지아 등 19개 주에 최대 1700명의 주 방위군이 추가로 배치될 예정이다. 이들은 국토안보부(DHS)의 미등록 이민자 단속·추방 업무를 지원하게 된다.





특히 트럼프 대통령은 메릴랜드·일리노이·캘리포니아 등 민주당 주지사들을 향해 범죄와 이민 문제를 거론하며 강하게 압박했다. 민주당 강세 지역을 잇달아 겨냥한 데 대해 병력 동원이 정치적 의도를 띠었다는 해석도 있다. 영국 가디언은 "트럼프 행정부가 민주당 주도 도시들에 대한 범죄·이민 단속을 명목으로 군사력을 확대하고 있다"고 지적하며 시카고 등 다수 도시를 "정치적 점수를 매기기 위한 타깃"으로 삼고 있다고 풀이했다.





