7000m 고산에 고립된 등반가 구조하려다…헬기 파손되고 구조대 숨져

기상 악화와 악재로 열흘 만에 구조 중단

구조 중 구조대 사망하고 헬기도 파손돼

한 러시아 여성이 다리 골절로 해발 7000m 고산에 고립된 가운데 그에 대한 수색 작업이 악천후로 열흘 만에 중단됐다. 23일(현지시간) 영국 데일리메일은 러시아 등반가 나탈리아 나고비치나는 지난 12일 키르기스스탄의 빅토리 봉에서 조난돼 구조에 나섰으나 궂은 날씨로 인해 사상자가 속출하며 구조 작업을 공식 중단했다고 보도했다.

지난 12일 키르기스스탄의 빅토리 봉에서 조난된 러시아 등반가 나탈리아 나고비치나

앞서 지난 12일 러시아 등반가 나탈리아 나고비치나는 키르기스스탄의 빅토리 봉에서 조난됐다. 빅토리 봉의 높이는 해발 7439m로, 등반 중 다리를 다친 그는 7200m 지점에서 더는 움직일 수 없었다. 이에 함께 등반하던 동료가 구조 요청을 위해 산 아래로 급히 내려갔고, 이후 구조 작업이 본격화했다.

문제는 기상 여건이었다. 구조대가 구조를 시작했을 당시 기온은 영하 23도 아래로 떨어졌고 강한 눈보라도 몰아쳤다. 구조 과정에서 이탈리아 등반가 루카 시니갈리아가 나고비치나에게 접근해 침낭과 텐트, 음식, 물 등을 전달하면서 구조의 희망이 보이기도 했다. 그러나 헬기 이송 등 나고비치나를 구조하려던 시도는 모두 실패했다. 엎친 데 덮친 격으로 구조에 나선 시니갈리아는 저산소증과 저체온증으로 숨지기까지 했다. 사고 지점에 접근하던 키르기스스탄 국방부의 헬리콥터가 파손돼 조종사 등 4명이 부상을 입는 악재도 잇따랐다. 등반 구조팀이 나고비치나가 있는 지점 1km 밑까지 접근하기도 했지만, 결국 혹한으로 물러나야 했다.





이를 끝으로 키르기스스탄 비상사태부는 구조 작업을 공식 중단했다. 사흘 전까지만 해도 드론 영상에서 나고비치나가 움직이는 모습이 관찰됐지만, 당국은 현재 그의 생존 가능성이 희박한 것으로 보고 있다. 구조대장 드미트리 그레코프는 "역사상 그 지점에서 구조된 사람은 아무도 없다"고 설명했다. 키르기스스탄 현지 언론에 따르면 80명이 넘는 등반가가 이곳에서 목숨을 잃은 것으로 알려졌다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

