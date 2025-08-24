정의연·민족문제연구소, 한일정상회담 비판…"역사 정의 가려져"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민단체들이 한일 정상회담에 "역사 정의가 가려졌다"며 비판의 목소리를 내놓았다.

1박2일 일정으로 일본을 방문한 이재명 대통령이 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 이시바 시게루 일본 총리와 한일 정상 소인수회담을 하며 악수하고 있다. 연합뉴스

정의기억연대(정의연)는 24일 입장문을 통해 "실용외교라는 명분에 역사 정의가 가려졌다"며 "양국 정상이 셔틀 외교 복원과 협의체 출범 등을 합의했지만 가장 중요한 역사 문제는 언급조차 없었다"고 밝혔다.

이어 "한국 정부는 가해자의 책임 인정과 구체적인 실천 방안을 당당히 요구하면서 한일관계의 대전환을 모색했어야 했다"며 "피해자들의 존엄과 명예가 무시된 채 어떻게 미래지향적 관계가 가능하냐"고 비판했다.





민족문제연구소 역시 성명을 통해 "역사 정의를 외면한 회담 결과다. 실망을 금할 수 없다"며 "법원이 강제동원·위안부 문제와 관련해 일본 측에 배상 책임을 물으면서 1965년 한일청구권협정의 한계를 극복했는데 이재명 정부가 '65년 체제'를 답습하려 한다"고 밝혔다. 아울러 "역사를 봉인하고 미래지향을 선언한다고 일본의 책임은 없어지지 않는다"고 덧붙였다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr

