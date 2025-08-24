서울 중구, 보이스피싱 차단·악성 민원 대응 ‘스마트 전화’ 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구정 알림·악성 민원 대응 기능 동시 도입

서울 중구(구청장 김길성)가 보이스피싱 범죄와 악성 민원으로 인한 피해를 줄이고 주민과의 소통을 강화하기 위해 ‘스마트 행정전화’ 시스템을 도입했다. 구는 ‘스마트 행정전화 알림 서비스’와 ‘스마트 민원전화 대응 서비스’를 전국 지자체 최초로 함께 도입해 지난 18일부터 본격 운영에 들어갔다.

행정전화에 ‘구정 알림’과 ‘악성 민원 대응’ 기능 동시 도입. 중구 제공.

‘스마트 행정전화 알림 서비스’는 구청에서 발신하거나 구청으로 전화하는 경우 민원인의 휴대전화 화면에 중구청 로고와 발신 부서, 홍보 이미지 등이 표시된다. 이를 통해 최근 증가하는 보이스피싱 범죄 속에서 낯선 전화를 꺼리는 주민들의 불안을 줄이고, 안심할 수 있는 행정 전화 환경을 제공한다.

또한 통화가 끝난 뒤에는 생활 정보 카드뉴스와 중구청 홈페이지, 공식 SNS(유튜브·블로그·페이스북·인스타그램)로 바로 연결되는 링크도 제공돼 주민들이 구정 소식을 더욱 편리하게 접할 수 있다.

‘스마트 민원전화 대응 서비스’는 공무원들이 민원 응대 과정에서 겪는 폭언·욕설·성희롱 등 악성 민원으로부터의 피해를 최소화하기 위해 마련됐다. 민원 응대 시 폭언이 발생하면 담당자가 버튼 하나로 경고 멘트를 송출하고 통화를 종료할 수 있으며, 정당한 사유 없이 15분 이상 통화가 이어질 경우 자동 안내 멘트 송출 후 20분을 초과하면 통화가 강제 종료된다. 또한 민원 통화 기록 제공 기능을 전국 최초로 도입해, 반복·특이 민원 관리에도 활용할 계획이다.

김길성 중구청장은 “스마트 행정전화는 주민 소통을 강화하고 동시에 공무원의 안전과 민원 처리 효율을 높여주는 시스템”이라며 “앞으로도 새로운 기술을 행정에 접목해 직원과 주민 모두가 체감할 수 있는 편리하고 신뢰받는 행정을 펼치겠다”고 말했다.





중구는 이미 구청장 소통폰, 동장 소통폰, 중구청 알림톡 등 주민 접점 채널을 확충해왔으며, 이번 시스템과 함께 악성 민원 대응 매뉴얼 마련, 담당자 보호장치 제공 등 안전하고 효율적인 행정 환경 조성에도 속도를 내고 있다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

