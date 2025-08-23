[내일날씨]일요일 전국 대부분 체감온도 35도까지 올라

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일요일인 24일 전국 대부분 지역의 최고 체감온도가 35도 내외로 오르며 무더위가 기승을 부리겠다.

아침 최저기온은 22∼27도, 낮 최고기온은 31∼37도로 전망된다. 당분간 기온은 평년(최저 19∼23도, 최고 27∼31도)보다 높을 것으로 보인다. 도심과 해안 지역에선 열대야가 나타날 수 있어 건강 관리에 각별한 유의가 필요하다.

서울 종로구 광화문광장 관리직원이 잔디밭에 물을 뿌리고 있다. 조용준 기자

전국에 구름이 많은 가운데, 경기 동부와 강원 내륙·산지, 충남권 남동 내륙, 경상권, 제주에는 오전부터 저녁 사이 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 소나기에 의한 예상 강수량은 전 지역 5∼40㎜다.





미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 '좋음'∼'보통' 수준으로 예측됐다. 바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 서해·남해 앞바다에서 0.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼1.5ｍ, 서해·남해 0.5∼1.0ｍ로 예상된다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

