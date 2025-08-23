[내일날씨]일요일 전국 대부분 체감온도 35도까지 올라

일요일인 24일 전국 대부분 지역의 최고 체감온도가 35도 내외로 오르며 무더위가 기승을 부리겠다.
아침 최저기온은 22∼27도, 낮 최고기온은 31∼37도로 전망된다. 당분간 기온은 평년(최저 19∼23도, 최고 27∼31도)보다 높을 것으로 보인다. 도심과 해안 지역에선 열대야가 나타날 수 있어 건강 관리에 각별한 유의가 필요하다.
전국에 구름이 많은 가운데, 경기 동부와 강원 내륙·산지, 충남권 남동 내륙, 경상권, 제주에는 오전부터 저녁 사이 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 소나기에 의한 예상 강수량은 전 지역 5∼40㎜다.
지금 뜨는 뉴스
미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 '좋음'∼'보통' 수준으로 예측됐다. 바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 서해·남해 앞바다에서 0.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼1.5ｍ, 서해·남해 0.5∼1.0ｍ로 예상된다.
김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>