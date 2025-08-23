주미 한국대사관, "李대통령 반미주의자" 美칼럼에 정면 반박

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김학조 공사, 美 보수 성향 전문가 칼럼 반박

“근거 없는 공격은 한국 국민 무시하는 것”

주미 한국대사관이 한미 정상회담을 앞두고 미국 매체에 실린 '이재명 대통령은 반미주의자'라는 주장에 정면으로 반박했다.

워싱턴 정치전문매체 더힐(The Hill)은 20일(현지시간) 주미한국대사관 김학조 공공외교 공사가 작성한 '한국의 민주주의는 번영하고 한미동맹은 굳건하다'는 제목의 기고문을 게재했다.

이는 앞서 15일 같은 매체에 게재된 보수 성향의 중국 전문가 고든 창 변호사의 '한국의 반미주의자 대통령이 워싱턴에 온다'는 칼럼에 대응하는 성격의 칼럼이다.

창 변호사는 해당 칼럼에서 "이 대통령은 맹렬한 반미주의자로, 과거 주한미군을 '점령군'이라 불렀고 미국이 일본의 식민지 지배를 유지했다고 비난했다"고 주장했다. 또한 한미연합훈련 축소, 오산 기지 압수수색 등을 언급하며 "이 대통령이 겉으로는 미국과 협력하는 듯 보이지만 실제로는 한미동맹을 약화해 왔다"고 덧붙였다.

더 힐 (The Hill) 15일자에 실린 김석조 주미 대한민국 대사관 공보관의 기고문. 보수 성향 논객 고든 창의 글을 반박했다. 더 힐 캡처

이에 김 공사는 "해당 글은 한국의 민주주의, 대통령, 한미동맹을 부정확하게 묘사했다"며 조목조목 반박했다. 그는 "이 대통령은 후보 시절부터 한미동맹을 한국 외교·안보의 초석으로 강조해 왔고, 취임 후에도 이를 거듭 확인했다"며 "한미동맹은 지역 안정의 기둥이며 양국은 위협과 기회에 긴밀히 대응해 왔다"고 설명했다.

한미연합훈련 축소 주장과 관련해서는 "을지프리덤실드(UFS)는 예정대로 진행되고 있으며, 일부 일정 조정은 폭염 속 장병들의 안전을 고려해 양국 협의로 이뤄진 것"이라고 말했다. 또 오산 공군기지 압수수색에 대해서도 "조사는 한국이 통제하는 구역에서만 이뤄졌고, 미군 병력이나 장비는 전혀 관여하지 않았다"고 반박했다.

김 공사는 한국 민주주의와 선거 정당성 문제를 지적한 부분에 대해서도 "2022년 대선은 자유롭고 공정하게 치러졌으며, 사법부나 주요 정당의 이의 제기가 없었다"며 "49.4%라는 득표율은 1987년 직선제 도입 이후 두 번째로 높은 수치로, 정당하게 선출된 대통령에 대한 근거 없는 공격은 한국 국민을 무시하는 행위"라고 강조했다.

윤석열 전 대통령과 관련해서는 "내란죄 혐의가 날조됐다는 주장은 사실이 아니며, 그는 불법 계엄령 선포로 헌법재판소 만장일치 탄핵을 당했다"며 "그 역시 다른 범죄 용의자와 동일한 기준에 따라 처우를 받았다"고 설명했다.

김 공사는 마지막으로 "한미동맹의 번영을 바란다면, 근거 없는 비난을 앞세우는 대신 정상회담이 동맹을 심화할 기회가 되도록 돕는 것이 책임 있는 태도"라고 지적했다.





한편 이 대통령은 24일 미국 워싱턴DC를 방문해 25일 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 첫 정상회담을 갖는다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

