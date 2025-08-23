트럼프 "인텔, 지분 10% 인수 동의…같은 거래 더 할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

북중미월드컵 조추첨 일정 발표 행사서 밝혀

"우린 지분 인수 거래 많이 해"

인텔 CEO와 면담 사실도 공개

"자리 지키기 위해 100억 달러 포기"

보조금 받기로 한 삼성 등 영향 주목

도널드 트럼프 미국 대통령은 22일(현지시간) 미국 반도체 기업 '인텔'과 자국의 반도체법에 따른 보조금 지급의 대가로 인텔 지분 10% 를 인수하기로 합의한 사실을 밝히며 그와 유사한 '거래'를 확대할 것이라고 밝혔다.

도널드 트럼프 대통령 로이터연합뉴스

AD

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조추점 일정 발표 행사에서 인텔이 지분 10%를 미 정부에 넘기는 데 동의했다면서 "우리는 그와 같은 거래를 많이 한다"면서 "나는 (그와 같은 거래를) 더 할 것"이라고 말했다.

또한 트럼프 대통령은 최근 립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)와의 면담 사실을 소개하면서 "그는 자기 자리를 지키길 원했고 100억 달러(약 14조원·인텔 지분 10%의 대략적 가치)를 미국을 위해 포기하기로 했다"고 설명했다.

이에 따라 우리 삼성전자 등 대미 반도체 설비투자에 따른 보조금을 수령하기로 한 기업에 대해, 트럼프 행정부가 지분 인수에 나설지 업계의 관심이 집중된다. 앞서 하워드 러트닉 미국 상무장관은 지난 19일 반도체법에 따른 보조금을 활용해 인텔의 지분 확보를 시도하고 있다고 말했다.

러트닉 장관 발언을 계기로 트럼프 행정부가 미국 기업인 인텔뿐만 아니라, 인텔처럼 미국의 반도체법에 따른 보조금을 수령하는 외국 기업인 TSMC와 삼성전자 지분도 확보하려 할 가능성이 거론됐다.

하지만 월스트리트저널(WSJ)은 지난 21일 트럼프 행정부가 반도체법에 따른 보조금을 주는 대가로 보조금 수령 기업의 지분을 확보하는 방안을 검토 중이지만 미국 투자를 늘리고 있는 대형 업체들에 대해선 지분 확보를 추구할 계획이 없다고 행정부 관계자를 인용해 보도했다.





AD

전임 조 바이든 행정부가 재임한 지난해 12월 미 상무부는 반도체법에 따라 TSMC에 66억달러(약 9조2000억원), 마이크론에 62억달러(약 8조6000억원), 삼성전자에 47억5000만달러(6조6000억원) 등의 보조금을 지급하기로 하는 계약을 맺었다. 보조금은 제조시설 등 이들 기업이 약속한 미국 내 투자 프로젝트의 규모에 따라 정해졌고 보조금 집행은 프로젝트 이행에 따라 순차적으로 지급된다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>