'충청권투어패스' 50% 할인 프로모션 진행

랜드마크 자유이용권 총 1000매 한정 판매

사진=충청광역연합 제공

충청권의 주요 관광지를 하나의 패스로 편리하게 이용할 수 있는 '충청권투어패스'가 '오픈 특가 프로모션'을 진행한다.

충청광역연합은 충청권 대표 관광상품 '충청권투어패스'의 출시를 기념해, 랜드마크 자유이용권을 기존 판매가의 절반 가격으로 제공한다.

충청권투어패스는 통합 이용권으로 평상시에도 관광지 이용요금 대비 약 50% 할인된 가격으로 판매되는 합리적인 관광상품이다.

여기에 더해 이번 프로모션 기간에는 기존 판매가에서 추가로 50% 할인된 가격에 구입할 수 있어 정상가와 비교하면 최대 75% 할인 혜택을 누릴 수 있다.

빅2 자유이용권은 (2곳 이용권) 2만 9900원에서 1만 4950원, 빅3 자유이용권은 (3곳 이용권) 4만 9900원에서 2만 4950원에 구매할 수 있다.

사진=충청광역연합 제공

구매는 네이버 스마트스토어에서 가능하며, 판매 기간은 22일부터 9월 30일까지이다. 총 1000매 한정 판매로 준비돼 있어, 조기 소진 시 판매가 종료되며 사용 기한은 오는 10월 31일까지이다.





충청광역연합 관계자는 "충청권투어패스 출시를 기념해 충청권 관광의 매력을 더 많은 분께 알리고자 이번 프로모션을 마련했다"며 "이번 기회를 통해 많은 관광객이 충청권을 방문하고, 지역 곳곳에 활력이 확산하기를 기대한다"고 전했다.





