양주시, 양주어울림센터 건립 위한 설계 공모 공고

경기 양주시가 양주역세권 개발사업, 양주테크노밸리 등 대규모 개발사업 추진에 따른 인구 증가에 선제적으로 대응하고, 주민 복지 향상과 지역사회 통합을 실현할 수 있는 종합복지시설 '양주 어울림센터' 건립을 위해 건축 설계공모를 실시한다.

양주어울림센터 건립을 위한 설계 공모 공고. 양주시 제공

공모 대상 부지는 경기도 양주시 유양동 26-3번지 일원으로, 총 부지면적은 8002㎡이다. 건축 연면적은 5400㎡, 지상 4층 ~ 지하 1층 규모 이내의 종합복지시설로 조성될 예정이다.

총사업비는 약 325억원(예정 설계비 약 11억원 포함)으로, '양주 어울림센터'는 단순한 복지시설을 넘어 주민 삶의 질 향상과 지역 공동체 활성화를 위한 복지 거점 공간으로 기능하게 된다.

설계공모 참가 신청은 25일 오전 10시부터 오후 4시까지 설계공모 공식 누리집을 통해서만 가능하며, 공모안 접수는 10월 1일에 진행된다.

심사는 10월 20일 월요일 건축 및 관련 전문분야의 대학교수 및 전문가로 구성된 '양주 어울림센터 설계공모 심사위원회'에서 실시한다.

당선작에는 해당 사업의 기본·실시설계 용역에 대한 우선협상권이 주어지며, 입상자들에게는 건축 설계공모 운영지침 제21조에 따라 공모안 작성 비용이 보상될 예정이다.

설계 용역 기간은 착수일로부터 9개월이며, 오는 2026년까지 기본 및 실시설계를 마무리하고, 2026년 착공해 2028년 준공을 목표로 하고 있다.





양주시 관계자는 "양주 어울림센터는 급변하는 도시환경과 인구 증가에 발맞춰 주민들의 복지 수요에 능동적으로 대응하고, 세대와 계층을 아우르는 열린 복지 공간으로 자리매김할 것"이라며 "역량 있는 건축가들의 창의적이고 실용적인 제안을 기대한다"고 말했다.





