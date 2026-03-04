"지퍼 내린 그 순간, 호날두 넘었다" 레이르담 올림픽 유니폼, 3억3000만원에 팔려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마케팅 효과 100만달러 평가된 세리머니

수익금 대부분 유소년 빙상 클럽에 기부 예정

대회 전 전용기 태도 논란 속 스타성 입증

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스피드스케이팅 여자 1000m 금메달리스트 유타 레이르담(네덜란드)이 실제 경기에서 착용한 유니폼이 약 3억3000만 원에 낙찰됐다.

지난 1일(현지시간) 네덜란드 매체 NL타임즈는 레이르담이 올림픽 경기에서 입은 사인 유니폼이 경매에서 19만5000유로(약 3억3364만 원)에 낙찰됐다고 보도했다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스피드스케이팅 여자 1000m 금메달리스트 유타 레이르담(네덜란드)이 실제 경기에서 착용한 유니폼이 약 3억3000만 원에 낙찰됐다. AP연합뉴스

AD

이번 경매는 네덜란드 올림픽위원회와 스포츠 유니폼 전문 경매 플랫폼 '매치원셔츠(MatchWornShirt)'가 공동으로 진행했으며, 자국 올림픽 선수들의 기증 물품을 대상으로 진행했다. 해당 유니폼의 가격은 경매 마감 1시간 전까지만 해도 1만 유로에도 미치지 못했지만, 막판에 두 명의 입찰자가 경쟁하면서 금액이 급격히 치솟아 20만 유로에 가까운 가격에 낙찰된 것으로 전해졌다.

티즈멘 존더베이크 매치원셔츠 최고경영자(CEO)는 현지 언론과의 인터뷰에서 "단일 품목으로는 매우 이례적인 금액"이라며 "레이르담의 경기복은 우리 플랫폼 역사상 최고가 기록을 세웠다"고 밝혔다. 이어 그는 "심지어 세계적인 축구 선수 크리스티아누 호날두의 유니폼도 이 정도 금액에는 미치지 못했다"고 덧붙였다. 최종 낙찰자의 신원은 공개되지 않았지만, 경매 플랫폼 측은 네덜란드 국적의 인물이라고 설명했다. 판매 수익금의 대부분은 레이르담이 어린 시절 활동했던 빙상 클럽에 기부될 예정이다.

앞서 레이르담은 지난달 이탈리아 밀라노에서 열린 여자 1000m 경기에서 1분 12초 31의 올림픽 신기록을 세우며 금메달을 차지했다. 그는 우승이 확정된 직후 경기복 상의 지퍼를 내리는 세리머니를 펼쳤고, 이 과정에서 흰색 스포츠 브라가 드러난 장면이 화제를 모았다. 로이터연합뉴스

앞서 레이르담은 지난달 이탈리아 밀라노에서 열린 여자 1000m 경기에서 1분 12초 31의 올림픽 신기록을 세우며 금메달을 차지했다. 그는 우승이 확정된 직후 경기복 상의 지퍼를 내리는 세리머니를 펼쳤고, 이 과정에서 흰색 스포츠 브라가 드러난 장면이 화제를 모았다.

영국 매체 더 선은 마케팅 전문가들의 분석을 인용해 해당 장면이 스포츠 브랜드 나이키의 소셜미디어를 통해 큰 홍보 효과를 거뒀다며 약 100만 달러(약 14억 원) 규모의 마케팅 가치가 있을 것이라고 보도했다.





AD

한편 레이르담은 대회 전 남자친구의 전용기를 타고 밀라노에 입성하고, 올림픽 개회식을 숙소에서 시청하는 모습을 SNS에 올리면서 태도 논란에 휩싸이기도 했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>