"RE100 중심지로"…해남 솔라시도, 그린 AI 신도시 급부상

AI·데이터센터 융합 '스마트그리드 도시' 비전 제시

5.4GW 태양광·12.3GW 해상풍력 연계…에너지 허브

해남 솔라시도 기업도시가 정부 핵심 국정과제인 RE100 산업단지 조성지로 부상하며 관련 논의가 본격화되고 있다.

전남 해남군은 22일 서울 중소기업중앙회 대회의실에서 '솔라시도 AI 에너지 신도시 및 RE100 산업단지 조성 정책포럼'을 개최했다.

해남군과 박지원·안도걸·정진욱 의원이 공동 주최하고 한국종합경제연구원이 주관한 이번 포럼은 'AI와 RE100 혁신이 만나는 그린 스마트 신도시의 미래'를 주제로 열렸다. 국회, 정부부처, 공공기관, 산업계, 학계, 언론 등 100여명이 참석해 해남 솔라시도를 국가 RE100 산업거점으로 육성하기 위한 방향을 집중 논의했다.

해남군은 서울 중소기업중앙회 대회의실에서 '솔라시도 AI 에너지 신도시 및 RE100 산업단지 조성 정책포럼'을 개최했다. 해남군 제공

박지원 의원은 "해남은 정부 국정과제를 가장 빠르게 실현할 수 있는 최적의 입지조건을 갖췄다"며 "사업 착수를 위한 모든 준비를 마친 상태"라고 밝혔다. 이어 "지산지소를 강조하는 정부 신재생에너지 정책 방향에 부합하는 RE100 산업단지가 반드시 조성되도록 국회 차원에서 적극적으로 지원하겠다"고 덧붙였다.

포럼에서는 솔라시도가 보유한 재생에너지 자원의 규모가 주목받았다. 5.4GW 규모의 태양광 발전 가능지와 인근 12.3GW 해상풍력 연계 잠재력을 소개하며 RE100 전환 최적화 입지임을 부각했다.

특히 전력자립형 스마트그리드 구축 가능성과 데이터센터·AI 산업 융합을 통한 고효율 에너지 도시 모델이 제시되며, 국내외 RE100 기업 유치의 전략적 거점으로서 가능성이 조명됐다. BS한양 황준호 전무는 "RE100 산업단지 조성을 위해서는 제도 개선과 글로벌 투자유치 전략이 병행돼야 한다"며 인센티브 설계와 전력망 규제 완화 필요성을 강조했다.

최길현 한국종합경제연구원 부원장은 "AI 기반 에너지 최적화 기술과 재생에너지 인프라가 융합될 경우 솔라시도는 세계적인 그린 스마트 신도시로 도약할 수 있다"고 전망했다.

정부는 연내 RE100 국가산단 조성을 위한 특별법 제정을 추진하고, 2026년 상반기 중 RE100 국가전략산업단지 지정 및 지원체계를 구축할 계획이다.

명현관 해남군수는 "솔라시도는 단순한 지역개발이 아닌 탄소중립 시대를 이끄는 새로운 국가 전략거점이다"며 "정부, 전라남도, 산업계와의 긴밀한 협력을 통해 솔라시도가 대한민국 RE100 실현을 선도하는 중심지가 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





한편 군은 오는 26일 '아시아태평양 재생에너지 매칭포럼'에 참가해 솔라시도의 재생에너지 잠재력과 RE100 산단 최적 입지임을 적극적으로 홍보할 예정이다. 또 이번 포럼에서 논의된 정책 제언을 바탕으로 정부 정책과 연계한 기업 유치, 인프라 조성, 지역 상생 방안 마련 등에 박차를 가할 방침이다.





