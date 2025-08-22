류제명 차관 "AI, 미디어 산업 핵심 열쇠…글로벌 진출 역량 집중"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

22일 '국제 스트리밍 서밋' 개막 축사

"미디어 산업 경쟁력 '핵심 열쇠'는 AI"

류제명 과학기술정보통신부 2차관은 인공지능(AI) 기술을 기반으로 미디어 산업을 발전시키고 글로벌 진출을 도모해야 한다고 강조했다.

류제명 과학기술정보통신부 제2차관 연합뉴스

류 차관은 22일 부산 파라다이스호텔에서 열린 '2025 국제 스트리밍 서밋' 개막 축사를 통해 "AI는 고품질의 콘텐츠를 보다 낮은 비용으로 제작하고 시청자가 선호하는 콘텐츠를 더 쉽게 제공하기 위한 핵심 기술로 부상하고 있다"며 이같이 말했다.

온라인 동영상 서비스(OTT)는 전 세계적으로 이미 600조원 규모의 시장을 형성하고 있으며, 미국에서는 스트리밍 시청률이 올해 최초로 TV 방송을 초월하는 등 영향력이 갈수록 커지고 있다.

그는 "AI는 콘텐츠 제작부터 자막, 더빙의 자동화, 맞춤형 광고와 큐레이션에 이르기까지 실제 현장에서 광범위하게 활용되고 있다"면서 "이제는 미디어 산업의 경쟁력과 생존을 좌우하는 핵심 열쇠가 되고 있다"고 했다.

이어 류 차관은 "정부는 이러한 변화에 발맞춰 AI 3대 강국이라는 국가적 목표 아래 미디어 콘텐츠 분야의 AI 확산과 글로벌 진출에도 역량을 집중하고 있다"고 밝혔다.





그러면서 ▲OTT 등 미디어의 모든 제작 단계에 AI 도입 지원 ▲AI 미디어 신기술에 대한 투자와 연구 개발의 확대 ▲AI 더빙 기반 K-패스트 채널의 해외 확산 ▲AI 융합 미디어 인재 양성 등 국내 미디어 산업의 AI 혁신에 주력하고 있다고 전했다.





부산=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

