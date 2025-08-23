울산 남울주소방서, 캠핑장 화재예방 홍보 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

간절곶 인근 캠핑카·캠핑장 집중 홍보… 화재 안전 의식 강화

울산 남울주소방서 서생119지역대는 본격적인 캠핑 시즌을 맞아 8월 23일 울주군 간절곶 인근 캠핑카 주차구역과 지역 내 11개 캠핑·야영장을 중심으로 화재예방 홍보활동을 실시한다.

최근 캠핑 인구 증가에 따라 캠핑장 내 화재 위험 또한 높아지고 있는 가운데, 이번 홍보는 캠핑객들이 보다 안전하게 캠핑을 즐길 수 있도록 화재 예방 수칙과 신속한 대피 요령을 알리는 데 주력한다.

주요 내용은 ▲화재 발생 시 초기 대응과 대피 시간 확보의 중요성 ▲캠핑카·텐트 내 배터리 사용 시 주의사항 ▲취사도구의 안전한 사용법 등을 집중 안내한다.

특히 캠핑카 배터리 과열과 전기기구 사용 시 화재 위험에 대해 각별한 주의를 당부할 예정이다.





남울주소방서 관계자는 "캠핑장 화재는 대형 인명·재산 피해로 이어질 수 있는 만큼, 캠핑객들의 안전 수칙 준수와 신속한 대피 행동이 무엇보다 중요하다"라며 "앞으로도 지속적인 예방 홍보로 안전한 캠핑 문화 조성에 힘쓰겠다"라고 말했다.

울산 남울주소방서 서생119지역대.

