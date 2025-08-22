우즈, 백악관서 결혼식 고려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프 전 며느리 버네사와 결혼 보도

트럼프 대통령 백악관 사용 승낙 진행

'골프황제' 타이거 우즈(미국)가 백악관에서 결혼을 고려하는 것으로 알려졌다.

미국 데일리 익스프레스 등 미국 언론은 21일(현지시간) "버네사 트럼프가 결혼식장으로 백악관을 생각하고 있다"고 보도했다. 모델 출신인 버네사는 트럼프 전 대통령의 맏아들 도널드 트럼프 주니어와 2005년 결혼해 5명의 자녀를 낳고 2018년 이혼했다.

타이거 우즈와 도널드 트럼프 미국 대통령의 전 며느리인 버네사가 환하게 웃고 있다. 사진제공=타이거 우즈 SNS

자녀들이 가교 역할을 했다. 우즈의 아들 찰리와 버네사의 딸 카이가 같은 고등학교 골프부에서 선수로 활동하면서 가까이 지내고 있다. 버네사는 전 며느리 신분이지만 트럼프 대통령이 매우 아끼고 있고, 우즈와 교제도 적극적으로 환영하고 있다. 둘의 결혼식을 백악관에서 올리는 계획도 트럼프 대통령의 승낙을 받아 진행되는 것으로 전해졌다.





트럼프는 지난 3월 둘이 사귄다는 사실을 공개하자 "나는 타이거, 버네사 모두 좋아한다. 둘이 행복하게 살았으면 좋겠다"는 덕담을 사회관계망서비스(SNS)에 올린 바 있다. 백악관에서 결혼식은 지금까지 19차례 열렸다. 대부분 현직 대통령의 자녀나 손주들이 주인공이었다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

