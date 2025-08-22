"美 비자 소지자 5500만명 상시 검토…문제 시 취소·추방"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도널드 트럼프 미국 행정부가 5500만명 이상의 미국 비자 소지자 전원에게 비자 취소 또는 추방을 할 만한 위반사항이 있는지 검토하고 있다고 AP통신이 21일(현지시간) 국무부를 인용해 보도했다.

국무부는 AP의 관련 질의에 관광객을 포함한 모든 미국 비자 소지자가 지속적인 심사 대상이라며, 부적격자로 드러나면 비자가 취소되거나 추방된다고 답했다.

국무부는 비자 취소 사유 관련, 허가된 기간을 초과한 체류, 범죄 활동, 공공 안전에 대한 위협, 테러 활동 관여, 테러 조직 지원 등을 언급했다.

국무부는 "우리는 조사의 일환으로 법 집행이나 출입국 기록, 비자 발급 후 드러난 비자 부적격 요인 등을 포함해 모든 이용 가능한 정보를 검토한다"고 밝혔다.

앞서 지난 6월 국무부는 학생 비자를 신청하는 외국인에 대한 비자 발급 여부 결정에 앞서 신청자의 사회관계망서비스(SNS) 게시물을 점검하겠다고 밝힌 바 있다.





트럼프 행정부는 미국 내 불법 이민자뿐 아니라 유학생이나 교환방문 비자 소지자들까지도 추방해왔다. 이러한 지침에 따르면 이미 체류 승인을 받은 사람들도 갑작스럽게 취소될 수 있음을 의미한다고 AP는 짚었다. 상시적인 검증 과정에서 문제가 드러날 경우 해당 미국 입국을 불허하거나 미국에 이미 체류 중일 경우 추방한다는 의미로 풀이된다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

