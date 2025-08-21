"저연차 직원도 긴급투입" 철도 희생자 7명 중 5명은 20~30대 청년 노동자

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하청 인력 6명 투입 첫날 참변

경북 청도군 화양읍 경부선 철로로 무궁화호 열차가 지나가고 있다. 연합뉴스

경북 청도에서 경부선 안전 점검을 하던 근로자들이 열차에 치여 숨지거나 다친 사고 피해자 7명 가운데 5명이 20∼30대 청년 노동자인 것으로 확인됐다.

21일 한국철도공사(코레일)와 경찰, 소방당국에 따르면 지난 19일 발생한 이 사고로 코레일 소속 직원 1명과 하청업체 직원 6명이 피해를 입었으며, 이 가운데 2명이 숨지고 5명이 다쳤다. 사망자는 모두 하청업체 소속 30대 직원이었다.

하청업체 근로자 중 20~30대는 정규직 2명과 열차 접근 감시 업무를 맡은 아르바이트생 2명이 포함돼 있었다. 일부는 다른 지역 점검을 마치고 추가 과업 수행을 위해 합류한 인원이었다.

사고 당시 작업은 당초 계약에 없던 철도 주변 사면 점검으로, 코레일 요청에 따라 새로 편성된 팀이 현장에 투입된 첫날 발생했다. 코레일 소속 피해자는 입사 3년 차 직원으로, 대구본부 시설처에 파견된 지 한 달 만에 사고를 당한 것으로 알려졌다.

하청업체 관계자는 "추가 점검 대상 위치를 직원들이 알지 못해 코레일 직원이 동행했다"고 설명했다. 그러나 경험이 적은 인력이 현장 관리 역할을 맡은 것은 적절치 않았다는 지적이 나온다.

철도노조는 "5년 이상 경력을 갖춘 인력을 감독으로 배치해야 한다고 요구해 왔지만 반영되지 않았다"고 밝혔다. 업계 관계자도 "최근 폭우로 점검 현장이 급증하면서 연차가 낮은 직원까지 급히 투입된 것으로 보인다"고 했다.

사고 이후 수사 과정에서는 하청업체 근로자 6명 중 2명이 애초 과업 참여자 명단에 없었던 사실이 확인됐다. 이 가운데 1명은 숨졌다. 이에 따라 일부 인원이 안전 교육을 충분히 받지 못한 채 현장에 투입됐을 가능성이 제기되고 있다.

또한 업체가 작업 전 위험 요인을 인지하고도 시야 확보, 대피 공간, 통행로 확보 등 기본 안전 조치를 충분히 마련하지 않았다는 정황도 나오고 있다.





경찰은 "이번 사고의 인적 과실뿐 아니라 계약 관계, 안전 규정 위반 여부까지 포괄적으로 조사할 것"이라고 밝혔다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

