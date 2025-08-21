"봉급 6.8% 인상·육휴 수당 月 250만원"…공무원들 믿고 싶었지만 결국

인사혁신처 허위 공문 온라인 확산

사이버안전센터 "해킹 방지 훈련용 공문 유출"

'저연차 공무원 봉급 6.8% 인상, 육아휴직 수당 월 최고 250만원 상향 조정'

내년부터 이같이 공무원 급여와 수당이 대폭 인상된다는 내용이 담긴 공문서가 온라인상에 확산하며 혼란이 빚어졌다. 실제 정부기관 공문과 형식이 유사했지만 해당 문서는 훈련 목적으로 제작된 '가짜 문서'로 확인됐다.

"저연차 공무원 봉급 6.8%↑"…공무원 낚은 '허위 문서'

내년부터 공무원 급여와 수당이 대폭 인상된다는 내용의 공문서가 온라인상에 퍼지며 혼란이 빚어졌다. 사진은 기사의 이해를 돕기 위한 관련 자료사진. 전국시군구공무원노동조합연맹

AD

20일 인사혁신처와 서울시 사이버안전센터 등에 따르면 최근 온라인상에 인사혁신처 공문 형태의 허위 문서가 유포됐다. 해당 공문에는 내년 공무원 기본 인상률은 2.7%이며, 5년 이하 저연차 공무원의 봉급은 공통 인상분 2.7%에 추가 4.1%를 더해 총 6.8%의 인상 혜택을 받는다는 내용이 포함됐다.

이외에도 육아휴직수당 상한액이 월 150만원에서 250만원으로 오르고, 지급 기간 역시 18개월로 확대된다는 내용이 담겼다. 경찰·소방 등 특수직 공무원의 위험근무수당을 월 6만원에서 7만원으로 인상하고, 민원 응대 공무원에게 월 3만원의 '민원업무수당'을 신설한다는 문구도 명시됐다. 초과근무수당 감액조정률은 55%에서 60%로 조정하며, 정액급식비도 기존 14만원에서 16만원으로 2만원 인상한다는 내용이 적혀있다.

사이버안전센터 "임의로 만든 훈련용 공문"

서울시 사이버안전센터가 메일 해킹 방지를 위한 훈련 과정에서 작성한 ‘훈련용 공문’ 중 일부. 서울시 사이버안전센터

하지만 이는 서울시 사이버안전센터가 메일 해킹 방지를 위한 훈련 과정에서 작성한 '훈련용 공문'인 것으로 파악됐다. 훈련을 위해 임의로 작성한 문건이 외부로 유출돼 마치 인사혁신처의 공식 공문서인 것처럼 온라인상에서 유포된 것이다. 사이버안전센터 관계자는 "인사혁신처가 확정한 사항이 아닌, 임의로 만든 훈련용 공문일 뿐"이라며 "훈련용으로 배포한 것인데 외부로 유출이 이뤄진 것으로 보고 있다"고 말했다. 인사혁신처는 해당 문서가 어떤 경로로 유출돼 온라인상에 확산됐는지를 서울시 측에 요청해 조사 중이다.

한편 공직사회의 낮은 보수 문제는 오랜 기간 누적된 불만 중 하나로 꾸준히 지목돼 왔다. 전국시군구공무원노동조합연맹이 전국 시군구 공무원 1924명을 대상으로 실시한 '시군구연맹 공무원의 고용실태와 생활실태 연구조사'에 따르면 전체 응답자의 64.7%는 '낮은 임금'으로 인해 이직을 고려하고 있다고 답했다. 행정안전부가 발표한 '저연차 공무원 대상 공직사회 조직문화 인식조사'에서도 저연차 공무원 10명 중 7명(68.2%)은 '낮은 보수'와 '악성 민원' 등을 이유로 공직을 떠날 생각을 하고 있다고 응답했다.





AD

이와 관련해 인사혁신처는 현재 공무원 임금 인상안 등에 대한 최종 의사결정을 앞두고 있다. 내년도 공무원 보수 수준을 심의·의결하는 인사혁신처 산하 공무원보수위원회(공보위)는 지난달 21일 2026년도 공무원 임금 인상률을 2.7~2.9%로 결정했다. 공보위는 저연차 공무원의 처우 개선을 위해 9급 1호봉(초임) 보수를 올해 대비 15만원 추가 인상하기로 했다. 아울러 6급 이하 직급 보조비는 각각 2만5000원씩 인상하고, 정액 급식비는 현행 14만원에서 16만원으로 2만원 인상키로 했다. 초과근무수당의 감액조정률은 기존 55%에서 60%로 상향하고 이를 전체 직급까지 단계적으로 확대할 방침이다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>