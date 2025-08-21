뉴욕증시, 기술주 이틀째 부진에 하락…7월 FOMC 의사록 대기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

반도체·기줄주 이틀 연속 하락

고평가 논란 속 차익실현…AI 회의론도

대형 유통업체 실적 엇갈려…타깃 ↓·로우즈 ↑

금리 경로 논쟁 담긴 FOMC 의사록 공개

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 20일(현지시간) 하락세다. 기술주가 이틀 연속 하락해 투자심리를 짓누르며 전체 지수를 끌어내렸다. 투자자들은 이날 오후 공개될 연방공개시장위원회(FOMC)의 7월 의사록을 주시하고 있다.

로이터연합뉴스

AD

이날 뉴욕 주식시장에서 오전 10시59분 현재 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 111.71포인트(0.25%) 하락한 4만4810.56을 기록 중이다. 대형주 중심의 S&P500지수는 63.36포인트(0.99%) 내린 6348.01, 기술주 중심의 나스닥지수는 390.908포인트(1.83%) 미끄러진 2만924.044에 거래되고 있다.

종목별로는 기술주가 약세를 나타내는 중이다. 엔비디아는 3.19% 하락하고 AMD와 브로드컴은 각각 4.11%, 3.19% 내리는 등 반도체주가 일재히 내리고 있다. 애플은 1.84%, 마이크로소프트는 0.7% 하락 중이다. 투자자들이 그간 급등했던 반도체·기술주에서 차익 실현에 나선 영향이다. 여기에 기술주 고평가 논란과 인공지능(AI) 열풍이 장기간 지속될 수 있을지에 대한 의문도 투심을 짓눌렀다.

밀러 타박의 매트 말리 수석 시장 전략가는 "최근 기술주 하락은 3주 전에 있었던 가벼운 조정에 불과할 수 있다"며 "경고음을 울리려면 추가적인 하락세가 이어지는지를 지켜봐야 한다"고 말했다.

투자자들은 대형 유통업체들의 엇갈린 실적 발표도 소화하고 있다. 타깃은 2분기 매출 감소와 새 최고경영자(CEO) 발표 이후 주가가 8.26% 급락세다. 반면 로우즈는 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표하며 1.21% 오르고 있다. TJX 컴퍼니즈 역시 예상을 웃도는 실적과 연간 주당순이익(EPS) 전망 상향으로 3.88% 강세다. 최근 관세 영향으로 인한 물가 전망이 엇갈리는 가운데 이번 주 연이어 발표되는 소매업체들의 실적은 미국 소비 경기 흐름을 가늠할 주요 지표로 여겨지고 있다.

이날 투자자들이 가장 주목하는 것은 미 동부시간 오후 2시 발표될 7월 FOMC 의사록이다. 지난달 회의에서는 미셸 보먼 미 연방준비제도(Fed) 부의장과 크리스토퍼 월러 Fed 이사가 금리 인하를 주장하며 다수의 동결 결정에 반대표를 던졌다. FOMC에서 복수의 반대표가 나온 건 32년 만이었다. 최근 고용 둔화로 금리 인하 주장이 고개를 드는 상황에서 이날 의사록 공개로 Fed 내부의 논의 과정이 드러날 전망이다.

백악관의 금리 인하 압박도 거세다. 도널드 트럼프 미 대통령은 이날 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 블룸버그 기사를 공유하며 "쿡은 지금 당장 사임해야 한다!!!"고 적었다. 해당 기사에는 빌 펄트 연방주택금융청(FHFA) 청장이 팸 본디 법무장관에게 모기지 대출 의혹을 받는 리사 쿡 Fed 이사에 대한 수사를 요청했다는 내용이 담겼다. 정치권과 금융시장에서는 이번 사태가 단순한 모기지 거래 의혹 제기보다는 트럼프 대통령의 금리 인하 압박과 Fed 인사 재편 전략의 일환이란 해석이 우세하다.

이번 주 최대 이벤트로는 22일 오전 10시 예정된 제롬 파월 Fed 의장의 잭슨홀 연설이 꼽힌다. 파월 의장은 미 경제 전망과 통화정책 방향을 제시할 것으로 보인다. 특히 9월 금리 인하 신호를 줄지, 아니면 매파적(통화긴축 선호) 발언으로 시장의 기대를 꺾을지가 관건이다. 만약 통화완화 신중론을 고수할 경우 증시가 추가 약세로 전화할 가능성도 제기된다.





AD

국채 금리는 하락세다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 10년 만기 미 국채 금리는 전 거래일 대비 2bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.28%, 2년 만기 미 국채 금리는 전일보다 3bp 내린 3.72%에서 거래되고 있다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>